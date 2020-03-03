喬瑟亞用「攝影」表達自我，《感恩的心》公益展免費參觀

文／時尚家居

喬瑟亞JosieXie<星辰2019

永豐銀行邀請喬瑟亞於2020/3/1-4/30在林口忠孝分行，舉行公益攝影展，永豐銀行實體分行通路除提供便利的金融服務外，結合有特性的公益展，為向來冷調、嚴肅的金融機構增添人文氣息，傳遞溫馨分享愛。

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喬瑟亞JosieXie<宇宙2019

喬瑟亞想起1993年左右，繪本盛行的當時，受到張杏如女士力邀得獎繪本大師到台灣來解說和教導大家繪畫，及欣賞藝術課程的啟蒙，使愛藝術的喬瑟亞，更努力走向表達自我最好的方法- -攝影，而走出一條自己風格的路；也使喬瑟亞的孩子們受到更豐盛的啟蒙。現在能將自己的藝術喜悅，在永豐銀行展示，也圓了喬瑟亞想回報當時許願能回饋給張女士她的大愛！感恩的心，喬瑟亞希望生命中一路陪伴、提攜她的眾人歲歲月月平安、健康、喜樂！

喬瑟亞JosieXie攝影手法：手持，比正常速度多出1/5的時間-造就了她的圖像攝影觀，讓她有充裕的時間和萬物的靈直接的接觸。呼吸的影像，是在拍照創作中新的體驗。光的運動正瞬間從該攝影作品中流瀉出來，彷彿做了一場光的SPA。

喬瑟亞JosieXie、1966年生、大學修心理、自由攝影藝術創作者、2015修"建築與文化資產研究所"--<聯合國教科文組織與無形文化遺產>課程。

喬瑟亞《感恩的心》公益展2020/3/1-4/30在新北市林口區忠孝路403號永豐銀行，林口忠孝分行，上午9時到下午3時30分免費觀賞。

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