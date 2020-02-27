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善耕365／疫情下，被遺忘的一群人......

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▲好人會館提供。

圖、文／善耕365

新冠病毒疫情爆發之後，台灣和許多地方一樣都陷入了「口罩恐慌」。這種恐慌不僅造成口罩缺貨、搶購，而且隨著焦慮與危機感的擴大，也擴散到不同的民生用品，例如衛生紙、酒精棉片等。然而，在一陣恐慌、搶購的氛圍中，有這麼一群人，生活在台灣，因為身份、經濟條件，他們買不到口罩，成為這場抗疫行動中，被忽略的族群 — 「國際移工」。

漂泊在台的異鄉人，請稱呼他們「移工」

請繼續往下閱讀...

可能你對「移工」這個名詞感到很陌生，但你一定聽過「外勞」這個稱呼，也就是從菲律賓、印尼等國家來台灣工作的外國人。2019年移民署將「外籍勞工(簡稱外勞)」正式更名為「移工」，期望社會大眾全面性地使用較友善用語來稱呼這群來台工作的異鄉人，讓社會氛圍更尊重包容。

台灣的移工人口占比不低，許多勞力都仰賴移工，但目前社會對於他們的態度，仍然不太友善，甚至是歧視。說到歧視，黃榮墩先生與我們分享一個故事，某次的物資發送活動，有來自台灣各地熱心民眾捐贈的物品，包括牙膏、牙刷、外套、旅行箱、肥皂、毛巾等民生物資，都是移工們常用，又能減少日常開銷的東西，因此大受歡迎。而物資發送地點辦在校園深處，為了避免移工們找不到地點，黃先生央託警衛如果有人問路，請告知他們位置，但警衛拒絕協助此事，隨後陸續有移工朋友走路前來領取物資，他才發現警衛阻止他們騎機車或電動車進入校園，但在這間出租的閒置校園，是可以將機車騎到鄰近的停車格停放，平時，來打球、辦事的民眾皆是如此。因為身份不同，他們被迫剝奪權利，因為語言不通，他們被迫忍氣吞聲。

黃先生說：「本想理智地提醒警衛必須一致對待，否則就涉及歧視。」然而，這樣的現象並非只有這一例，是普遍發生在我們現存的這個社會，雖然很殘酷，但這就是來台工作的移工們所面臨的處境。

▲移工們正在領取好人會館發送的物資。（圖／好人會館提供）

好人會館，一個讓助人者與受助者界線越來越模糊的地方

2011年4月，好人會館創辦人-黃榮墩在台北租下一間房子做為青少年公益組織在台北的辦公室，將組織在花蓮所推動的一切，原封不動的複製到台北，效仿花蓮志工之家與公用腳踏車的模式，提供志工和偏鄉孩子來台北出差、參加比賽、受訓、旅遊時免費投宿，以及免費借用腳踏車，辦公室也開放非營利組織免費使用。同時，將辦公室一樓設置成善哉小舖的本舖，販售一些有機農民、地方媽媽手作食品以及有機農產品。

此外，好人會館也長期關心移工朋友、協助他們在台灣有個溫暖的聚集地，漸漸地，好人會館在宜蘭、台北縣、新竹、苗栗、花蓮等地區，都有了語言不通的印尼朋友。創辦人黃榮墩說：「他們是我在各地移工族群的〝朋友〞」。

這樣充滿愛與無私奉獻的地方，他們取名為「好人會館」，有一個很簡單的理念是不僅自己做好事，還要號召更多人一起當好人、做好事，讓互助成為一個良善的循環，受助者有一天也能成為助人者。同時，提供的對象也不再侷限於花蓮人，這就是好人會館成立的原因。

好人會館的口罩行動

2020年，2月初因為疫情的影響，部分移工已經懂得開始準備口罩、彼此提醒，害怕自己咳嗽，成為別人的眼中釘，除了怕生病，更怕沒有工作。但許多漁工、等待工作者多數都使用圍脖，因為他們無法跟其他人一起搶口罩，口罩對他們而言取得不易且昂貴，所以只好拿圍脖充當口罩使用，但圍脖根本無法抵擋病毒。當人人排隊買口罩時，卻有一群人無法獲得充足物資，由於這些劣勢，好人會館才想號召台灣的布料跟人力，發起「口罩行動 — 為移工朋友縫製布口罩」。這些布口罩單純使用只能保暖、沒有防疫功能，但至少讓這些手邊連一個口罩都沒有的外籍移工、資源回收者能有兩三個布口罩在身，到公眾場合時能戴上口罩，起到最基本的防護，避免被人歧視。

 
▲左：志工們正加緊腳步趕工布口罩／右：各地民眾捐贈的精美布料。（圖／好人會館提供）

好人會館集結志工的力量，製作三款布口罩。

第一款：內層先戴布口罩，外面再罩拋棄型口罩，可換洗的布口罩能使拋棄型口罩多用幾天。

第二款：內裡有夾層可放入醫療口罩、不織布、衛生紙，或是曬乾後的濕紙巾當作濾材

第三款：口罩套，將醫療用口罩套入，減少口罩用量及減少垃圾。

同時針對印尼女性移工製作綁帶式口罩，因為她們平常都是圍著頭巾，不方便使用耳掛式口罩，綁帶式口罩更方便她們使用。目前大約有八位手巧的婆婆媽媽們參與縫製布口罩的行動。如果將材料剪裁好，一人大約一小時能做出十個口罩，一天大概可以製作出三百個布口罩。不過，這些由婆婆媽媽志工們製作的布口罩只送不賣，主要是送給工業區、漁港的移工、資源回收者、看護工作為應急之用。

好人會館目前除了募集布口罩所需材料之外，也期盼號召更多志工投入縫製口罩行列，透過這次機會呼籲大眾，對於工作與身份我們不應該有高低之分，移工彌補台灣勞動人口不足的問題，希望社會不要再帶著有色的眼鏡看待這群異鄉人，遠離自己的國家，漂泊在他鄉工作，是一件不容易的事情，社會需要的關愛與尊重，並非對立與歧視。

原文取自善耕365公益媒合平台官方網站
【疫情下，被遺忘的一群人......】

想不到！這些隨手可得小物品也能做公益

▼ 物資募集 ▼
1. 募集布料、裁布好剪刀、棉布、織帶、裁布剪刀、車縫線(縫線各色皆可)、手縫針線
《布品或最小規格》
(1) 外層：密度略高棉布或表層防潑水材質
(2) 內層：細棉布、密紗布、透氣材質
(3) 尺寸：細棉布或紗布等 20cm*20cm(已含縫份，較大尺寸更歡迎)

2. 募集移工市集的春季物資
3. 募集小學高年級的學生用品

▼ 會館資訊 ▼
粉絲專頁：好人會館
地 址：花蓮市華西路123號司令台(豐川書院)
聯 絡 人：榮墩0987362780/純敏0920463995(Line以手機號碼搜尋)

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