清水車站前後站將開通　市議員陳廷秀：海線建設不能等

▲台中市議員陳廷秀（左一）爭取清水車站前後站天橋，市長盧秀燕2日下午率團隊到場會勘。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市清水區火車站長久以來，前後站未打通，後站乘客搭乘火車須繞道而行，相當不便。經台中市議員陳廷秀上任後積極爭取，2日下午台中市長盧秀燕率領市府團隊前往現場會勘，延宕多年的清水火車站人行跨站天橋，將可望在2021年完工。

陳廷秀在去年接獲當地民眾陳情後，就會同當地里長崔惠國一起前往了解狀況，才明白原來，這已是陳年舊案，市府一直以來都沒有編列預算設置人行跨站天橋。陳廷秀認為海線交通及觀光產業發展不起來，跟清水火車站人行跨站天橋有很大相關性，立即邀集建設局長陳大田及在地里長、里民進行幾次的現場會勘，也多次到市府與盧秀燕、陳大田進行溝通協調，最後才拍板定案。

陳廷秀表示，海線建設不能等，清水車站必須改善周邊交通，提升民眾通行的便利性，盧秀燕也相當重視城鄉差距的問題並承諾編列預算辦理清水車站人行跨站天橋建置。陳大田指出，清水跨站天橋經費為新台幣6350萬元，市府考量跨站天橋的迫切性及需要性，已提列先期計業計畫，分兩年編列，2020年編列1340萬元，2021年編列5千萬餘元。目前已在辦理設計監造採購評選。

▲陳廷秀表示，海線建設不能等，清水車站必須改善周邊交通，提升民眾通行的便利性。

盧秀燕說，清水車站人行跨站天橋提供清水車站使用者站外對站外的聯繫，橋體設置無障礙設施，並塑造清水車站地景地標，結合區位地景，促進觀光交流，此案目前辦理設計監造案招標作業，預計3月完成招標。

陳廷秀則感謝市府團隊的用心，期盼市府團隊能邀集相關單位協調以利後續工程順利進行，促進地方經濟繁榮發展，他也會持續為地方努力，秀出新海線，秀出新希望。

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