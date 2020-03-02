快訊／台中火力發電廠人員「遭鑽鋼重壓」送醫搶救2小時後不治

▲台中火力發電廠一名工作人員疑遭鑽鋼重壓，送醫不治。（圖／擷取自Googlemap）

記者白珈陽／台中報導

台中火力發電廠2日上午一名張姓工作人員疑遭鑽鋼壓傷，雖緊急通知撥打119求救，但醫護人員到場時該名工作人員已失去呼吸心跳，經送往童綜合醫院急救後仍回天乏術，詳細受傷過程仍有待調查釐清。

台中港務消防隊指揮中心於2日上午11時22分許接獲台中市119轉報，指台中火力發電廠南二門有一名受傷狀況不明的患者救護案，獲報後立即派員救援，期間原報案人稱患者手腳部都有傷，是被鑽鋼壓傷，已脫困且意識清楚；但救護人員到場後發現該名患者已失去呼吸心跳，緊急送醫搶救，11時52分許抵達童綜合醫院救治，但經搶救後，張員仍於下午1時12分許，由院方宣告不治，詳細受傷原因及過程仍有待調查釐清。

●下午4時40分更新 新增台電與童綜合醫院說法

童綜合醫院指出，張姓男子（41歲）上午11點51分到院已經無呼吸心跳, 經搶救後仍於下午1時12分宣告不治, 主要傷勢為左胸變形氣胸, 腹腔出血, 下體大面積撕裂傷。

台電說明，2日11時15分台電台中煤倉工地包商進行基樁鑽掘作業時，張姓施工人員被鑽探機伸縮桿壓到，傷者初期尚有意識，現場人員隨即通報救護車，11時30分救護車抵達，並緊急送台中童綜合醫院。

台電表示，對於本次事故深感遺憾，事發當下已立即要求現場包商停止作業，禁止人員進入事故現場，並以警示帶隔離，避免再衍生意外。有關本次事故原因，尚待警方現場調查後釐清。台電將針對本次事件深入檢討，確實執行加強防範措施，以防止類似事件再度發生。

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