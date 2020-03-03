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「媽媽，怎麼聽不懂呀？」...小一生錯上半天高二化學　母曬筆記網笑噴

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▲小學生具上網課，下架釘釘。（圖／翻攝 微博　）

▲因肺炎疫情影響，大陸還未開學的學校透過線上課程，達到停課不停學的目的。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／綜合報導

受新冠肺炎影響，「網課」等途徑成為大陸停課不停學的良方，但近日屢傳師生因操作不順，出現爆笑窘境。據《安徽商報》 報導，合肥一位吳女士，下班後聽聞寶貝兒子向她反映，「媽媽，我們的課太難了，聽不懂呀！」才驚覺小學一年級的他，竟錯上了半天的高二化學課，還有做筆記，堪比「大型翻車現場。」

報導稱，這為女士忙了一天，回家後看到兒子所謂的「課堂筆記」，在無奈之餘，也哭笑不得的第一時間發了朋友圈（社交軟體微信的動態），表示「大家都樂一下！」

▲▼大陸高二化學課程截圖。（圖／翻攝自安徽商報）

▲大陸高二化學課程截圖。（圖／翻攝自安徽商報）

吳女士說，今天是孩子上「網課」的第一天，由於我們（父母）都上班了所以提前交代好寶貝兒子，只要按步驟打開電視，跟著上課就行了。「結果，估計是有線電視自動更新導致頻道變了，孩子就看到了同一時間播出的另外頻道的高中課了。」

吳女士連發了幾個微笑表情符號，表示其實當天上午，自己的爸媽也在家裡，一看到課程似乎不對，請兒子趕緊轉台，「但他堅決不換，說媽媽說了，就這個台，不會錯的！」就這樣，兒子堅持聽完一上午的高二化學課，還在媽媽回家後，拿出認真做的筆記炫耀。

▲▼小一生上高二化學的課堂筆記。（圖／翻攝自安徽商報）

▲小一生上高二化學的課堂筆記。（圖／翻攝自安徽商報）

不過在「炫耀」之餘，小一的兒子也不忘抱怨，「媽媽，我們的課太難了，聽不懂呀！」讓吳女士一查之下驚覺，原來兒子上錯了課，也讓許多網友在評論時，一同體會了媽媽哭笑不德的心情，感嘆「小朋友，你是否有很多問號？」、「完全聽不懂，還聽了一上午，這是什麼堅韌不拔的鑽研精神」、「可愛的小鬼」、「再堅持下，你就可以上高中了！」

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▲新冠肺炎(COVID-19)防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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