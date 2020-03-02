土耳其展開「春季盾牌」報復行動　擊落敘利亞2架SU-24戰鬥機

實習記者曾筠淇／綜合報導

土耳其軍方在敘利亞西北部的伊德利布省（Idlib）擊落對方的2架戰鬥機，將針對敘利亞展開軍事行動，並稱之為「春季盾牌」（Operation Spring Shield）。敘利亞政府也證實了SU-24飛機確實被擊中，不過並無人員受傷，飛行員全都彈射並成功著陸。

土耳其與俄羅斯近期因敘利亞問題，關係十分緊張，由俄羅斯所支持的敘利亞政府軍在27日深夜，對土耳其展開攻擊，導致至少33名土軍死亡。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）召開在緊急安全會議表明，他們勢必會報復，「為伊德利布的國家、人民和兄弟的安全繼續展開行動」，而針對敘利亞展開的軍事行動，則被命名為「春季盾牌」。

據《半島電視台》（Aljazeera）報導，土耳其27日遭敘利亞攻擊後，雙方局勢不但更緊張，且還造成了自2016年以來最大的軍事損失。因此土耳其果真像先前所說，報復了對方，國防部1日也在推特上表示，為應對無人機遭擊落一事，因此攻擊了敘利亞政府的2架SU-24飛機。

Bir SİHA’mızı düşüren Hava Savunma Sistemi ile diğer iki Hava Savunma Sistemi imha edilmiş, uçaklarımıza taarruz eden Rejime ait iki adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür.https://t.co/pTpScFhR6M#MSB #TSK #BaharKalkanıHarekatı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 1, 2020

土耳其的媒體寫道，「我們無意與俄羅斯發生衝突，我們的目的是制止屠殺敘利亞的政權」。而在這個緊張的局勢下，敘利亞政府也封閉了伊德利布省上方的領空，有官員對外指出，「任何飛往我們領空的飛機都將被視為敵對飛行，必須予以擊落，並阻止對方實現目標」。

伊德利布省因為這樣的敵對行動，已有將近100萬人無家可歸，其中婦女、兒童更是多數，甚至還有300多名平民被無辜殺害。聯合國人道主義機構的負責人馬克.洛考克（Mark Lowcock）將這個現況形容成「21世紀最大的人道主義恐怖故事」，希望戰火能趕快停止。