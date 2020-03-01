土耳其開嗆俄羅斯：歷史上已經打過16次了　兩國將再度開戰

▲土耳其支援伊德利卜省的敘利亞反抗軍，與支持敘利亞的俄羅斯政府軍槓上。（圖／達志影像／美聯社）



記者林彥臣／綜合報導

土耳其與俄羅斯近日因為敘利亞問題，緊張關係再度升級，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）的安全與外交政策顧問卡辛（Mesut Hakki Casin）嗆聲俄羅斯，歷史上已經交戰過16次，兩國將會再度開戰。

由俄羅斯所支持的敘利亞政府軍27日深夜，對親土耳其反抗軍的根據地伊德利布省（Idlib）空襲，導致至少33名土軍死亡。土耳其總統艾爾段召開緊急安全會議表示，會採取報復行動。

根據俄羅斯媒體《今日俄羅斯》（Russia Today）報導，卡辛在發生了空襲事件之後，發表評論表示「我們過去曾與俄羅斯交戰16次，我們將會與俄羅斯再度開戰」俄羅斯內部有龐大的穆斯林人口，如果雙方爆發武力衝突，俄羅斯將會從內部粉碎。

▲土耳其總統艾爾段（左）與俄羅斯總統普丁（右），俄土兩國在歷史上堪稱百年世仇。（圖／路透）



北約也應土耳其的要求，於28日召開了一次緊急會議，討論伊德利布局勢，會議上土耳其官員誓言，要對敘利亞政府軍進行報復。

俄羅斯方面則表示，敘利亞政府軍是為了對抗沙姆解放組織（HTS）發動進攻，HTS是蓋達組織的分支，土耳其部隊遭到攻擊，是因為他們屬於恐怖組織的戰鬥人員，而且安卡拉方面事前沒有通知該地區有土耳其部隊相關人員。

自從16世紀以來，俄羅斯與土耳其就發動過多次重大戰爭，斷斷續續交戰241年，雙方最後一次交戰，是一次世界大戰（1914-1918）期間，戰爭的結果俄羅斯逐漸擴大領土，土耳其則是在近代逐漸沒落，二次大戰後才逐漸恢復國力。

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