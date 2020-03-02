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美直升機HH-60W命名「快樂綠巨人2式」　致敬越戰英雄

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▲▼「快樂綠巨人2式」（Jolly Green II）。（圖／翻攝自lockheed martin官網）

▲「快樂綠巨人2式」（Jolly Green II）。（圖／翻攝自lockheed martin官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

美國空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）將HH-60W搜尋救援直升機命名為「快樂綠巨人2式」（Jolly Green II），沿用越戰時期HH-3E「快樂綠巨人」（Jolly Green Giant）及HH-53B/C「超級快樂綠巨人」（Super Jolly Green Giant）的名稱，向當時參與救援任務，而犧牲生命的英勇同胞們致敬。

綜合外媒報導，HH-60W以「黑鷹」家族最先進的UH-60M進行改裝，有新的航空電子設備和更好的自我保護功能，且航程可以更長，在白天或是晚上可以在敵對的陣營進行搜救和營救孤立人員。此外，HH-60W還用於民用搜救行動，醫療後送，救災，人道主義援助和NASA支持。

2019年10月，美國國防部向洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）的塞考斯基公司（Sikorsky）發出第一批訂單，目前為止已經製造了7架HH-60W，其中兩架已經移交給美國空軍，且在佛羅里達州埃格林空軍基地的杜克野外進行飛行測試。

HH-60W內建油箱容量擴增1倍，總容量為2,540公升，是UH-60M的坦克容量的兩倍，大幅延長續航距離與滯空作業時間；航程還可以長達700英里或更長，是其他黑鷹的兩倍多。

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