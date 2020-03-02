訂單都來自對岸...鄭文燦建議中央禁止額溫槍出口　先考量國人需求

▲鄭文燦建議中央禁止額溫槍出口。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情嚴峻，額溫槍是否出口？成關切話題。桃園市長鄭文燦2日於市府防疫專案會議表示，額溫槍製造廠商向他反映，目前訂單都是來自中國，因而向中央政府建議，行政院經濟部近期內可能會協調額溫槍生產製造商，考慮禁止額溫槍出口，未來供應給國內各單位的額溫槍就能增加，民眾就不用擔心買不到。

由於桃園確診新冠肺炎人數飆升到7人，中央流行疫情指揮中心定調案34到案38為一起醫院內群聚感染事件，引發市府對防疫措施高度重視。2020國際自由車環台賽桃園市站2日於市府展開，鄭文燦也一改慣例取消領騎儀式及市府廣場的表演活動，同時要求桃園市的防疫會議，將改週一至週五，每天召開。

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鄭文燦表示，依SARS經驗來看，醫院管控很重要，防止院內感染是最後一道，他支持桃園市11家責任醫院，用較高的標準執行限制探病等防疫工作。目前，林口長庚醫院防疫期間一般病房已暫停探病，由於，林口長庚醫院有6000張病床，探病家屬若過多，可能會提高疫情擴散的風險。

鄭文燦建議民眾，沒事不要到醫院，可以透過通訊、視訊關心住院的病人，他也會要求市府衛生局、新聞處等單位，針對減少探病等相關資訊加強宣導。

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