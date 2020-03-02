慈濟各醫院於「防疫期間」　暫停醫院志工服務

圖、文／慈濟基金會 林佳予

新冠病毒已出現院內感染案例，為顧及非醫療專業人員在醫院執行關懷、引導與諮詢等醫院志工之健康，評估醫院醫療與行政人員對於就診與住院病患、家屬等民眾服務可支援能量，慈濟基金會指出，慈濟臺北、臺中、大林、花蓮、關山、玉里、斗六等醫院「於防疫期間」均暫停醫院志工入院服務派班勤務。

此外，因應嚴重傳染性肺炎（COVID-19）疫情，慈濟各醫院也依衛福部規定，加強醫院進出人員管制措施。

◎花蓮慈濟醫院：

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自3月3日起落實限制陪病者人數及訪客探病時間。一般病房／每日二次，探病時間：11:30-12:30/17:30-18:30

訪客及陪病者進出病房，均必須於各入口處配合「健保卡查詢旅遊史」，並據實填寫「防疫資料表」等相關資料，探病時交給護理站留存。

1.陪病者人數限制：每床限１名，且需持陪伴證進出病房及醫院。

2.探病人數限制：每名住院病人每次限２名，於探訪時段內開放探病。

加護重症病房／每日一次

內、外科加護病房/呼吸照護中心：11:30-12:00

護兒中心：11:30-12:00

燒燙傷中心：18:00-18:30

探病人數限制：每名住院病人每次限2名，於探訪時段內開放探病。

◎臺北慈濟醫院：

依衛福部規定，病房訪客出入需登記，白天陪病家屬及訪客合記不得超過2人，夜間陪病(含看護)限1人。

陪病家屬需持陪病證入院，發燒或具呼吸道症狀者禁止進入病房。落實陪病家屬及訪客體溫監測。病患訪客時段：08：00至21：00止。陪病家屬及訪客務必戴口罩及加強洗手。若14天內自國外入境或接觸史，請勿入病房陪病或訪視。

◎大林慈濟醫院：

各級加護單位、呼吸照護中心、呼吸照護病房會客訪客限制1位每日10：30－11：00。普通病房限2位會客(訪客)每日11：00－11：30；15：00－15：30。