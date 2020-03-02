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台大建議「上下班分流」人與人間距1米！「加大社會距離」總比封城好

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▲▼ 台大公衛學院舉辦抗新冠肺炎記者會，提到「拉長人與人的社會距離1米以上」、「保持醫療能量」是目前防疫重要關鍵。（圖／記者林育綾攝）

▲台大公衛學院院長詹長權提到「拉開社會距離」能有效降低傳染，「現在能做為什麼不做？」（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

如何預防新冠肺炎（COVID-19）爆發社區傳染是人人關心的議題，台大公共衛生學院今（3/2）日召開記者會建議，政府應帶頭開始規劃，以「全國動員」的方式圍堵與減災並行，特別是「加大社會距離」，包括大型聚會及公共場所人與人間距1米，甚至大眾運輸也建議要採取尖峰分流、上下班課分流、研擬推動遠距上下班課等。詹長權院長認為「我們現在還能這樣做，為什麼不做？」萬一疫情擴散到像武漢要封城的地步更嚴重，對人民的身心健康更不好。

目前台灣已從家戶感染到院內感染，如何避免社區流行是人人關心的議題，台大公衛學院陳秀熙主任表示，雖然我國疫情沒有像中高度傳染國家那麼嚴重，還是要做防疫模擬，台灣之所以能守到目前不錯的成果，主要是邊境管理的隔離檢疫做得好，但要如何阻斷第二波流行，否則讓病毒沒完沒了再生，仍要繼續採取良好的「隔離檢疫」以及「減害計畫」。

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「減害計畫」包括在群聚上避免大型集會活動、必要時停班課等，個人防護上包括勤洗手、戴口罩，還有環境防護上的清潔、消毒、通風。

陳秀熙特別提及效法「古芬蘭式社交」，也就是人與人間距至少1米，無論是排隊、搭車等，芬蘭人認為「距離就是禮貌」，而根據調查，這也確實能降低病毒傳染機率。

陳秀熙表示，韓國的宗教群聚大型活動讓新冠肺炎爆發，顯示大型活動傳染力強，甚至是家戶感染的3倍，他建議大型活動能避免則避免，若非要舉辦，可以規劃以下防疫策略，包括：減少集會人數、設置發燒篩檢、可疑接觸史集中隔離；還有「人與人距離至少1公尺」，若是無法做到這種間距的活動場所，必須人人都戴上口罩。

▲▼公車,公車族,公車站,乘客,客運,通勤,交通,大眾交通工具,公共運輸,轉乘,大眾運輸。（圖／記者李毓康攝）

▲台大建議採取尖峰分流、上下班課分流、研擬推動遠距上下班課等。（圖／記者李毓康攝）

詹長權院長也表示，「加大社會距離」、「保持醫療能量」是目前防疫重要關鍵，他建議政府應該帶頭規劃、引導各大民間企業與機構執行，目前防疫就是在「搶時間」，讓科學家研發疫苗，而疫苗至少也要1年到1年半才可能出來，不太可能像美國說的3個月出爐。

在社區上的具體作為，包括可研擬線上或遠距上班上課、分段上下班課及休息，降低師生、通勤、群聚人數。在醫療方面，除了加強社會距離衛教、輕症個案自主管理等，也建議分散重症病患、擴大推動遠距醫療、讓慢性處方簽可自動延長並跨區、落實約診制度等來保持醫療能量，不要讓醫院負擔過重，醫護人員也要配置足夠的醫療防護措施，包括N95口罩等。

詹長權院長認為「我們現在還能這樣做（加大社會距離），為什麼不做？」萬一疫情擴散到像武漢要封城的地步更嚴重，對人民的身心健康和整體傷害來說，恐怕更不好。

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