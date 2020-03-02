　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大建議擴大「遠距醫療」　社區設置「篩查站」分散醫院負擔

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼ 陳時中視導醫院超前準備情形11點台北榮總 。（圖／記者張一中攝）

▲台大建議擴大辦理「遠距醫療」，避免醫院負擔太重而造成醫療體系崩潰。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情正處一個朝向全球大流行發展的關鍵點，為避免台灣爆發社區傳染、步入武漢封城的境地，台大公共衛生學院今（3/2）日召開記者會，建議加大社會距離、推動遠距上下班課等；特別要「保護醫療體系及醫療人員」，例如擴大辦理「遠距醫療」、分層醫療、分流重症病患等，避免醫院負擔太重而造成醫療體系崩潰，否則對疫情有害無利。

台大公衛學院表示，COVID-19源頭的中國疫情依舊未見控制，以封城為防疫手段仍然持續中，但更令人擔憂的是，疫情在中國以外的國家迅速傳開，至今已超過50個國家，且不少都發生社區傳染，可以說新冠肺炎疫情正處一個朝向「全球大流行」發展的關鍵點。

請繼續往下閱讀...

而我國至今也發生多起不明感染源的COVID-19，顯示台灣疫情的流行模式已從原先「境外移入」、「家人密切接觸」的傳播，逐漸發展成「社區傳播」，可以預期在社區中，必將有更多數量的可疑感染者的疫情調查和感染管控，醫療院所也面臨需要照護、診治更多數量的輕重症病人。

▲ 新北聯合醫院三重院區啟動院內感染管制 限制每床陪病1人、探病者1人為限。（圖／新北市衛生局提供）

▲要減少疫情傳播除了「加大社會距離」之外，「保護醫療體系及醫療人員」也是重要關鍵。（示意圖／新北市衛生局提供）

台大醫院雲林分院副院長馬惠明提到，要減少疫情傳播除了「加大社會距離」之外，「保護醫療體系及醫療人員」也是重要關鍵。例如「重症病患分流」，過往許多家屬可能會指定要到某醫院治療，但如果一個醫院集中太多重症病患，負擔也會加重。

馬惠明院長也建議擴大推動「遠距醫療」，例如以視訊診療等方式，來幫助正在居家隔離或輕症的病患。他舉例，像韓國大邱確診從個位數突然衝到3千，病人恐怕無法每個都住在醫院負壓隔離病房，可能會被安排至某些機構，那麼遠距醫療的完善相當關鍵。

而目前新冠肺炎的解除隔離條件，需要檢驗出3個陰性，換句話說在醫院會待得較久，因此建議「分層醫療」，將這樣情況的病患安排至其他空間。目前許多醫院開始落實「分艙」管理的概念，但是傳送者、清潔人員或探病家屬成為會流動、傳遞病毒的隱憂，因此建議沒事不要去探病。

除此之外，「篩查」也增加了急重症醫院的負擔，他建議政府廣設社區篩查站，而目前調查接觸史、旅遊史、體溫等篩查方式都越來越不可靠，他也呼籲要增加民間的篩查能力，需要更多的篩查方式來防疫。

▲▼ 陳時中視導醫院超前準備情形11點台北榮總 。（圖／記者張一中攝）

▲馬惠明院長建議醫院的人更要做社會隔離，在醫院裡也要維持安全社交距離。 （示意圖／記者張一中攝）

而醫院的內控也相當重要，他建議其實醫院的人更要做好社會隔離，在醫院裡也要維持安全社交距離（1公尺）。而且除了勤洗手之外，不只是建議生病的民眾要戴口罩、盡量不出門，「接觸過生病病患的人」也最好不要出門，若外出也務必要戴口罩。

台大公衛學院詹長權院長、陳秀熙主任也建議「加大社會距離」，認為政府應帶頭開始規劃，包括大型聚會及公共場所「人與人間距1米」，甚至大眾運輸也採取尖峰分流、上下班課分流、研擬推動遠距上下班課等。詹長權院長認為「我們現在還能這樣做，為什麼不做？」萬一疫情擴散到像武漢要封城的地步，對經貿或人民的身心健康更不好。

台大建議「上下班分流」人與人間距1米！「加大社會距離」避免封城

ET快訊
第41例為20多歲女行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」
法國2位市長確診新冠肺炎　暫停競選活動送醫治療
網紅從韓國回台沒隔離！秒參加YouTuber走鐘獎　沒戴口罩
案34退休婦與案24北部女「住同醫院」
實名制口罩可多買了！3/5起「成人7天3片、兒童5片」
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

紐約全景模擬館完工剪綵

不怕小三來亂！讓女友超放心的模範男友　最懂避嫌星座男TOP3

搭火車北上！作家遇「中年男不舒服」憂人性考驗　動筆紀錄：盡國民責任

9縣市配合做「防疫旅館」　陳時中：大家不要去探究地點！

台中雖無疫情仍視察學校團膳　盧秀燕：上緊發條防疫

影／北部退休婦女兒是行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」

管理員不在…外送員默默爬「17樓」！一見顧客還狂道歉：拍謝，餐點晚到了

二崙鄉幼兒園防疫　教師自組隔板幼兒脫口罩用餐防飛沫

9/1正式上路！「2歲↓幼童」強制坐後向式安全座椅　違者最高罰3千

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

紐約全景模擬館完工剪綵

不怕小三來亂！讓女友超放心的模範男友　最懂避嫌星座男TOP3

搭火車北上！作家遇「中年男不舒服」憂人性考驗　動筆紀錄：盡國民責任

9縣市配合做「防疫旅館」　陳時中：大家不要去探究地點！

台中雖無疫情仍視察學校團膳　盧秀燕：上緊發條防疫

影／北部退休婦女兒是行政人員　在醫院或家中遭感染「難追蹤」

管理員不在…外送員默默爬「17樓」！一見顧客還狂道歉：拍謝，餐點晚到了

二崙鄉幼兒園防疫　教師自組隔板幼兒脫口罩用餐防飛沫

9/1正式上路！「2歲↓幼童」強制坐後向式安全座椅　違者最高罰3千

單鏡頭手機也能拍3D照片！臉書新AI技術可將用戶2D照片轉3D

《女鬼橋》全台周末票房冠軍！上映4天「已有觀眾2刷」：隱藏謎底解開了

很會拉！皮條客4個月攬1400人被逮　吐7萬佣金再罰9萬

清晨5點變成貓！紅衣家犬穩坐圍牆「面掛微笑」　她開門看傻眼

愛心租借活動！陽明大學「募集」千片口罩　解決學生實習困擾

詹皇將傳承視為己任「要質疑他太友善的人滾蛋」　本季對3新星場均大三元

新冠肺炎疫情衝擊日韓半導體　投顧：台廠能否受惠要看需求

疫情重挫日股！日央行總裁罕見「信心喊話」：注入資金穩市場

獨／上櫃科技公司官司敗訴股價將跌　董娘內線交易把錢藏保險箱

疫情拖累美股狂瀉　星展銀：市場已超賣可長線布局

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

生活熱門新聞

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

今高溫降8度雨區曝　下波鋒面+冷空氣探13度最冷時間曝

男友沒拿iPhone　閨蜜私訊看不起

日本疫情　陳時中：與台灣差不多

孩說溜嘴「上周從日本回來」…媽心虛低頭開溜！

北捷瘋狂消毒！領班曝慘況：清潔員吃不消

新冠肺炎又增1確診　退休婦女兒確診

長庚暫緩「日、韓」等9國返台者看病

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

台人遊以色列遭遣返　與鑽石公主號有關

重點不在厚薄！　一張圖搞懂「2種口罩」差別

新竹妹找「單純的三溫暖」　警察局神回

珍奶喝第三口啥都吸不到　撕開封膜傻了

更多熱門

相關新聞

指揮中心：以色列旅遊團11人今返台「居家隔離14天」

指揮中心：以色列旅遊團11人今返台「居家隔離14天」

中央流行疫情指揮中心今（2）日表示，國內某旅行社「以色列旅遊團」11人於2月28日出發至以色列，由於搭乘班機上有一名以色列人確診新冠肺炎，導致該旅遊團11名旅客在以色列相關單位要求下，搭乘同日晚間班機離境至土耳其，預計今日下午5點左右返回台灣。依照我國規定，全團11人皆列為「與確診者接觸者」，須居家隔離14天。

防假消息！須平台業者自律

防假消息！須平台業者自律

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

勞動基金整體收益由正轉負　1月份虧損312.8億元　

快訊／MotoGP泰國站無限期延後

快訊／MotoGP泰國站無限期延後

因肺炎被強制隔離不是法官說了算

因肺炎被強制隔離不是法官說了算

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒新冠肺炎新冠病毒台大公共衛生學院台灣防疫遠距醫療

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面