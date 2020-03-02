台大建議擴大「遠距醫療」　社區設置「篩查站」分散醫院負擔

▲台大建議擴大辦理「遠距醫療」，避免醫院負擔太重而造成醫療體系崩潰。（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情正處一個朝向全球大流行發展的關鍵點，為避免台灣爆發社區傳染、步入武漢封城的境地，台大公共衛生學院今（3/2）日召開記者會，建議加大社會距離、推動遠距上下班課等；特別要「保護醫療體系及醫療人員」，例如擴大辦理「遠距醫療」、分層醫療、分流重症病患等，避免醫院負擔太重而造成醫療體系崩潰，否則對疫情有害無利。

台大公衛學院表示，COVID-19源頭的中國疫情依舊未見控制，以封城為防疫手段仍然持續中，但更令人擔憂的是，疫情在中國以外的國家迅速傳開，至今已超過50個國家，且不少都發生社區傳染，可以說新冠肺炎疫情正處一個朝向「全球大流行」發展的關鍵點。

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而我國至今也發生多起不明感染源的COVID-19，顯示台灣疫情的流行模式已從原先「境外移入」、「家人密切接觸」的傳播，逐漸發展成「社區傳播」，可以預期在社區中，必將有更多數量的可疑感染者的疫情調查和感染管控，醫療院所也面臨需要照護、診治更多數量的輕重症病人。

▲要減少疫情傳播除了「加大社會距離」之外，「保護醫療體系及醫療人員」也是重要關鍵。（示意圖／新北市衛生局提供）

台大醫院雲林分院副院長馬惠明提到，要減少疫情傳播除了「加大社會距離」之外，「保護醫療體系及醫療人員」也是重要關鍵。例如「重症病患分流」，過往許多家屬可能會指定要到某醫院治療，但如果一個醫院集中太多重症病患，負擔也會加重。

馬惠明院長也建議擴大推動「遠距醫療」，例如以視訊診療等方式，來幫助正在居家隔離或輕症的病患。他舉例，像韓國大邱確診從個位數突然衝到3千，病人恐怕無法每個都住在醫院負壓隔離病房，可能會被安排至某些機構，那麼遠距醫療的完善相當關鍵。

而目前新冠肺炎的解除隔離條件，需要檢驗出3個陰性，換句話說在醫院會待得較久，因此建議「分層醫療」，將這樣情況的病患安排至其他空間。目前許多醫院開始落實「分艙」管理的概念，但是傳送者、清潔人員或探病家屬成為會流動、傳遞病毒的隱憂，因此建議沒事不要去探病。

除此之外，「篩查」也增加了急重症醫院的負擔，他建議政府廣設社區篩查站，而目前調查接觸史、旅遊史、體溫等篩查方式都越來越不可靠，他也呼籲要增加民間的篩查能力，需要更多的篩查方式來防疫。

▲馬惠明院長建議醫院的人更要做社會隔離，在醫院裡也要維持安全社交距離。 （示意圖／記者張一中攝）

而醫院的內控也相當重要，他建議其實醫院的人更要做好社會隔離，在醫院裡也要維持安全社交距離（1公尺）。而且除了勤洗手之外，不只是建議生病的民眾要戴口罩、盡量不出門，「接觸過生病病患的人」也最好不要出門，若外出也務必要戴口罩。

台大公衛學院詹長權院長、陳秀熙主任也建議「加大社會距離」，認為政府應帶頭開始規劃，包括大型聚會及公共場所「人與人間距1米」，甚至大眾運輸也採取尖峰分流、上下班課分流、研擬推動遠距上下班課等。詹長權院長認為「我們現在還能這樣做，為什麼不做？」萬一疫情擴散到像武漢要封城的地步，對經貿或人民的身心健康更不好。

台大建議「上下班分流」人與人間距1米！「加大社會距離」避免封城