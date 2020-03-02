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天主教會也跟進「抗疫」　新竹教區宣布「暫停主日彌撒」

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▲天主教會也跟進「抗疫」　新竹教區宣布「暫停主日彌撒」。（圖／新竹市政府提供）

▲防疫優先主日彌撒喊停，竹市府助神職人員赴宿舍關懷移工為大家禱告 。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

為配合武漢肺炎防疫優先、避免群聚感染，新竹市政府日前與各大宗教團體領袖會商，暫停大型宗教聚會活動，天主教會新竹教區也宣布暫停主日彌撒，此外，新竹市政府也編印英語、印尼、越南語的防疫海報張貼於各公司、移工宿舍、印尼商店或越南商店。

▲天主教會也跟進「抗疫」　新竹教區宣布「暫停主日彌撒」。（圖／新竹市政府提供）

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▲雖然堂區暫停公開彌撒，但教友可以透過聖物祈禱、奉讀福音與行善等方式持續信仰，希望大家都能平安渡過武漢肺炎疫期。

林智堅市長表示，經拜會李克勉主教，達成協議主日彌撒暫停，但信仰不喊停，天主教會新竹教區已於1日指派于歐文神父配合新竹市政府關懷移工行程，前往移工宿舍關心移工們並為其禱告，嚴守防疫工作同時，仍帶給移工們宗教上安定力量，市府另也製作英語、印尼語及越南語三種語言的防疫宣導文宣，盼防疫衛教知識也能滴水不漏。

于歐文神父表示，雖然堂區暫停公開彌撒，但教友可以透過聖物祈禱、奉讀福音與行善等方式持續信仰，希望大家都能平安渡過武漢肺炎疫期。勞工處另提供防疫英文宣導海報，請管理單位張貼，提醒移工養成良好的衛生習慣。

▲天主教會也跟進「抗疫」　新竹教區宣布「暫停主日彌撒」。（圖／新竹市政府提供）

▲勞工處說明，防疫海報有英語、印尼及越南三種語言，將張貼於本市公司、移工宿舍、印尼商店或越南商店，人人一起來防疫。

來台5年8個月的移工ONATE JANEL MA表示，週日都會到北大路教堂或光復路教堂作彌撒，因應疫情他們會在宿舍房間自己禱告或是在宿舍的小教堂中禱告，以獲得心靈上的平静。于神父到宿舍關心她們，讓她非常感動。她覺得在新竹市工作很安全，政府、雇主、舍監對防疫很積極，也很專業，還請神父來宿舍為大家禱告，她覺得很感激。

勞工處說明，防疫海報有英語、印尼及越南三種語言，將張貼於本市公司、移工宿舍、印尼商店或越南商店，人人一起來防疫。市民朋友如有移工聘僱、工作或生活等相關問題，可撥打市民服務專線1999洽詢或請電洽勞工處勞動條件科(03-5324900分機21~23)。

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