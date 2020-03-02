淡古超夯防疫妙招！色彩學畫家：透過「視覺」輔助增強免疫力

▲淡水古蹟博物館展出「色彩與質感肌理的新體驗－林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」。（圖／新北市文化局提供）



生活中心／綜合報導

防疫期間，除了勤洗手跟戴口罩之外，還可以怎麼做呢？超夯的防疫妙招就在淡水古蹟博物館，在滬水一方藝文空間5樓展出「色彩與質感肌理的新體驗－林文昌．歐秀明繪畫創作雙個展」，研究色彩學的畫家夫婦林文昌與歐秀明說：「綠色代表生命力，透過視覺就能輔助增強自我免疫力」。

住在淡水20年的前真理大學校長林文昌及師母歐秀明特別以淡水為主題，展出30年來重要作品及著作，同時也是夫妻第3次的聯展。最特別的是，近年深入研究發展色彩的保健與療法的林校長建議多欣賞象徵自然、生命的綠色，有輔助提升免疫力之效，成為看展的防疫妙招。當年發展「辦公室戀情」的林校長與師母透露40多年前相約戶外寫生就互訂終生，相當浪漫，林校長更說：「情侶要多欣賞紅色，感情才能保持熱度，隨時充滿著幸福感！」

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本展林文昌展出45組，歐秀明展出15組，共60組的創作。其中，林校長致敬梵谷而畫的《淡水與梵谷的聯想》，紅色畫作能加強彼此的愛意，非常推薦情人一同來拍照，他也與夫人手牽手合影，大方表現40年的堅貞感情。而想要加強身體抵抗力的人，可多欣賞《瓢蟲的Party》及《綠映》等以綠色為底色的作品，輔助身心靈的健康。

另外，林校長特別推薦師母歐秀明運用9種不同色調創作的《淡水的色彩心情》及靈感來自學生合照的《伴著紫紅色的光影說YA》等色彩豐富的畫作，師母表示，其實色彩學就如同夫妻間的情感，做自己中又能互相映襯，在在顯示與林校長的好感情。