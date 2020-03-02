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開學日全校防疫齊動員　做好準備守護成大！

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▲成功大學於3月2日開學，各院系都盡心竭力做防疫，包括門禁管制、教學記錄等，全力守護學生健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學於3月2日開學，各院系都盡心竭力做防疫，包括門禁管制、教學記錄等，全力守護學生健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

成功大學於3月2日開學，各院系都盡心竭力做防疫，包括門禁管制、教學記錄等，全力守護學生健康，成大校長蘇慧貞表示，成大以系所為單位，「從人管起」，師生每日進出院系都需上網登錄體溫及症狀監測記錄，她更強調，對付病毒，量體溫之外洗手更是重要，會加強叮嚀全校教職員工生勤洗手。

成大校長蘇慧貞指出，成大師生除遵守校方防疫原則之外，部分院系也發揮巧思做好防護，例如醫學院啟動紅外線偵測儀搭配額溫槍，一線人員配戴防護帽、社科院為防疫人員自製「防護小雨衣」、電機系人員頭戴防護面罩等措施，希望將防疫做得更完善。

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▲成功大學於3月2日開學，各院系都盡心竭力做防疫，包括門禁管制、教學記錄等，全力守護學生健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為了有效管控人員進出，成大院系部分出入口封閉，僅開放少數入口供通行，像是醫學院也將與住院大樓之間的通道封閉，所有人員統一由醫學院大門進出，但都是建立在消防安全原則之下。屬於開放式空間的社科院，也關閉2個出入口，僅1大門進出。系統系也只保留一個出入口。

成大指出，各院系保護學生之外也不忘防疫人員的安全，像是社科院管制出入口的防疫人員身著自製「防護小雨衣」、歷史系則提供護目鏡及手套、電機系也提供防護面罩，避免防疫人員近距離量測體溫時，口沫直接噴濺到身上，系統系則自製漂白水消毒毯，減少將外部細菌帶入院內的機會。

▲成功大學於3月2日開學，各院系都盡心竭力做防疫，包括門禁管制、教學記錄等，全力守護學生健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在防疫期間，為將可能感染的機會降到最低，班級人數較多的課也規劃開設多間教室分散學生，例如醫學院開學第一天就有老師透過網路系統，同步在2間教室授課。課堂上也以線上點名或是拍照的方式記錄到課人員名單。若是訪客，必須上網填寫健康關懷問卷及登記資料始得進入院館。

主任秘書李俊璋表示，開學日成大一級主管全部出動，巡視各校區、院系的防疫狀況，並發送口罩、手套等防疫物資，了解物資庫存問題後統一回報，而教育部配給的42支額溫槍也將優先提供給有需要的單位做使用。

此外，李俊璋也指出，成大除了致力協助線下各院系執行防疫，線上健康關懷問卷系統也持續更新、改良，在計網中心張瑞紘組長及環安衛中心王琪珍組長的帶領下，如今上網填報體溫量測問卷，僅需不到1分鐘即可完成，相當快速、便利。

►75%酒精的乾洗手來啦！

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