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財新中國PMI降至40.3 　有紀錄以來最低

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謝絕礦泉水、自來水　你讓汽車水箱喝「對」水了嗎？（圖／達志示意圖）

▲大陸2月PMI創歷史新低。（圖／達志示意圖）

文／中央社台北2日電

受新冠肺炎疫情影響，今天公布的2月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為40.3， 較上月下滑10.8個百分點，不僅低於2008年11月全球金 融危機時的40.9，更是2004年4月有紀錄以來最低。

在此之前，中國國家統計局2月29日公布的2月製造 業經理人採購指數為35.7，較1月下跌14.3個百分點， 為中國有PMI紀錄以來的新低。財新中國今天公布的數 據走勢與當局一致。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生分析，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病）疫情席捲中國， 經濟運行大面積中斷，是2月財新中國製造業PMI下滑的 根源。

財新中國新聞稿顯示，2月新訂單指數、製造業就 業指數、產出指數、供應商配送時間指數等均降至有紀 錄以來最低。其中，新訂單指數是2019年7月以來首次 落至收縮區間。

報導分析，由於疫情影響，中國人員流動受到限制 ，廠商普遍面臨用工短缺問題，眾多廠商停工或開工不 足，導致產量急劇下跌，不僅訂單被大量取消，製造業 供應鏈也受到嚴重影響，僅有少數醫療器械相關產品產 出有所增加。

新聞稿也提到，受原物料供應困難影響，採購庫存 大幅下滑，原物料庫存指數降至2009年2月以來最低。 廠商只能動用原有存貨，導致產成品庫存連續第2個月 出現下降，但降幅小於上月。

2月原物料購進價格指數在擴張區間小幅下降，成 本漲價壓力較低。廠商表示，成本上升和運輸費用、原 物料漲價有關。為了促進銷售，製造業產品出廠價格3 個月來首次出現下降。 但報導也提到，受疫情防控解除後產量將反彈的預 期提振，中國製造業界普遍對未來12個月生產抱有信心 ，樂觀度升至5年高點。（編輯：繆宗翰/翟思嘉） 

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