浙江台企復工超90%　全球最快泡麵生產線「每分鐘500包」　

▲康師傅杭州生產線。（圖／翻攝中新社）

記者曾俊豪／綜合報導

隨著新冠肺炎疫情減緩，中國大陸各地紛紛復工復產，浙江當地台資企業已經超過90%復工復產和申請近期復工。以康師傅杭州頂益食品有限公司為例，該公司擁有全球最快的泡麵生產線，每分鐘可生產500包泡麵，現在已經恢復85％產能，每天生產33到35萬箱泡麵輸送各地。

《中新社》日前直擊杭州多家台企，關注復工復產情況。以康師傅杭州頂益食品有限公司為例，該公司擁有全球最快的泡麵生產線，每分鐘可生產500包泡麵，現在已經恢復85％產能，每天生產33到35萬箱泡麵輸送各地。

康師傅控股有限公司華東區董事蘇立榮指出，疫情期間，泡麵成了消費者爭購的食品，更是抗疫一線的生活必需品之一，也讓康師傅杭州工廠原計劃的160萬箱庫存僅剩20萬箱。

他表示，由於庫存告急，杭州頂益食品有限公司提前在大年初四復工復產，「復工初期最大的困難就是物流配送問題，原物料進不來，成品出不去，為此商務、交通等部門首批開出200多張通行證，連通了企業上下游生產供應鏈。」目前杭州頂益食品有限公司產能已恢復85%左右，每天可生產33到35萬箱泡麵。

▲杭州台商口罩工廠。（圖／翻攝中新社）

杭州醍筠實業有限公司則是過年期間接到當地政府要求緊急復工的通知，他們是一家從事口罩生產的企業。總經理季維義表示，疫情發生後，公司停掉了所有國際銷售，生產的口罩全部供給大陸抗疫一線。

季維義提到，「我們回來後發現僅剩8名本地工人在崗，口罩生產很受影響。為解決這一難題，當地十幾位村民到工廠幫忙，還有志願者來充當臨時工人，如今每天可生產約一萬只N95口罩。」

位在浙江嘉興的宏昌生物醫療科技(平湖)有限公司，專門生產無紡布製品，疫情爆發後，面對口罩需求，公司重啓已停產六、七年的口罩生產線，並召回具有口罩生產經驗的14名工人，全力生產醫用口罩。

據了解，浙江推出多項法律、金融、稅收等領域政策，支持台企復工復產。中國農業銀行浙江省分行專項提供100億元人民幣信貸規模，支持台資企業復工復產增量流動資金貸款需求。此外，對總體經營穩定具備發展前景，但受此次疫情影響暫時受困的台資企業也不抽貸、不斷貸、不壓貸等。