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護理師情人節喝醉遭男友性侵窒息亡　出事前才和爸談未來：想換更高薪工作

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▲　▼性侵,撿屍,強暴,迷姦（圖／記者黃克翔攝）

▲經鑑定，死者符合飲酒後，胃內容物返流堵塞呼吸道致吸入性窒息死亡，死亡時間為餐後4小時內。（圖／示意照／記者黃克翔攝）

記者陳俊宏／綜合報導

大陸江西省一名鄭姓女護理師在情人節喝醉，沒想到遭到剛離婚的29歲男友性侵，最終導致她在吸入嘔吐物堵塞呼吸道窒息死亡。陳男認為，雙方發生性關係是自願行為，但仍被法官依性侵、過失致人於死罪，判10年6月徒刑。

《瀟湘晨報》報導，2019年1月，時年29歲的陳男與妻子離婚了，他想找個女朋友戀愛、結婚，「鄭某說做我的女朋友，她要和我多認識多了解一下，我和鄭某私下都會親親抱抱，她應該算我的女朋友了。」

鄭女當時正在一間診所裡擔任護理師，在同事眼中，她性格比較文靜，很少說話，不像那種到處玩的女孩子。2019年2月14日出事前一晚，她還和父親談起對未來的規劃，她憧憬著換一個薪水更高的工作。

同年2月14日晚間7時35分許，陳男在微信中說準備了情人節禮物；但鄭女沒有去見陳拿禮物。當晚8時24分許，他看到她在朋友圈發了一條想喝酒的微信後，開車接她去夜店。

▼死者喝醉後被男友撿屍性侵身亡。（示意圖／取自pakutaso免費圖庫）

▲▼喝醉,酒醉,撿屍。（圖／pakutaso）

兩人在夜店的1號包廂內喝酒，之後陳男聯繫周某叫人過來幫他開車；大約當晚10時，他見周某等4人來到包廂，隻字不談幫忙開車的事，而又拿了6、7瓶紅酒，並把女友介紹給他們，叫他們敬女友酒。

當晚10時30分左右，鄭女開始昏迷、整體無力、無法站立。陳男等人架著她離開夜店，上了陳轎車的副駕駛座，他開車將她帶至南豐縣桔都大酒店，在車上見對方已嘔吐，用紙巾幫其擦拭嘔吐物。

陳男抵達飯店後，獨自到櫃台登記入住706房間，隨即返回車內，將鄭某抱出乘坐電梯前往7樓；在電梯內，她無法站立坐在地上。到達7樓時，他抱她出電梯時手滑，導致對方跌坐在地，因無力將她抱入房間，還打電話叫朋友過來幫忙，等到朋友離開後，在房間內趁她昏迷時發生性行為。

陳某嘿咻後一直睡到隔天早上6時許，醒來才發現鄭某身上及床上有大量嘔吐物並已死亡，嚇得打電話報警和叫救護車。經鑑定，死者符合飲酒後，胃內容物返流堵塞呼吸道致吸入性窒息死亡，死亡時間為餐後4小時內，其心血中乙醇含量為366.08mg／100ml，屬重度醉酒狀態。

▼陳男把喝醉的鄭女帶到飯店性侵，導致對方窒息身亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼飯店。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

南豐縣人民法院一審認為，被告犯性侵罪，判處有期徒刑5年，另犯過失致人死亡罪，判處徒刑6年，二罪併罰，決定執行有期徒刑10年6個月。

陳某提起上訴，認為他與鄭某是情侶關係，雙方發生性關係是自願行為。撫州中院審理認為，死者離開夜店時已呈昏迷狀態，整體無力，無法站立，且在車上和飯店床上都嘔吐。

法官認為，陳某應預見鄭某的生命健康處於危險之中，但為發洩獸慾，不但沒有預見，而且把對方帶至酒店房間內，使她處於一個相對封閉的空間，失去由別人照顧或救助的機會。

法官說，陳某在發生性行為後一人獨睡，對鄭某沒進行任何的看護或救助，導致她在醉酒狀態下，吸入嘔吐物堵塞呼吸道致機械性窒息死亡；故被告應當預見她的生命健康處於危險中，因其沒有預見致她死亡，其行為構成過失致人死亡罪，最終駁回上訴，維持原判。

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