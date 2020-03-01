要護理師小孩自我隔離！　護師工會列「歧視事件」求政府正視...5大聲明曝

▲護師工會提出5聲明，以免護理師遭受歧視。（圖／記者李毓康攝）

記者林妤柔／綜合報導

新冠肺炎疫情日益升溫，日前傳出護理人員叫知名便當店卻遭拒送，引起各界撻伐，該便當店於今(1)上午道歉，不料又有其他歧視案例出現。根據護師工會表示，北部地區幼稚園家長要求護理師家長的小孩需在家自我隔離，再來上學。對此，護師工會提出5聲明，希望政府、醫院保障第一線醫護人員的安全，避免遭受歧視對待。

護師工會理事長陳玉鳳指出，在2/29日公布3名護理人員遭院內感染後，有排骨便當名店歧視護理人員拒送便當。今日(1)本會接受到護理人員投訴，因疫情防疫中心不小心透露院內感染地點在林口，今天居然有北部地區幼稚園的家長，要求護理師家長同意就讀幼稚園的小朋友，在家自行隔離14天後，再上學。

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陳玉鳳怒斥，這種「歧視護理人員氛圍絕對不可取」，且會導致大量護理人員離開職場，造成更大的防疫破口及感染情形發生，故提出5種聲明，要求政府和醫院雇主應落實保護第一線工作人員的職業安全保障，以及不受歧視的對待。如此一來，才能保障醫療人員的尊嚴與權利，避免人員流失。

5大聲明如下：

一、各醫療院所應提供護理人員足夠的防護裝備。

二、醫療院所勿要求護理人員至別科支援或交叉訓練。

三、醫院內的第一線醫療人員用餐應該提供具體的協助。

四、清楚的文宣告知不可歧視第一線醫療人員。

五、提出加薪等相關有力措施。

此貼文一出，不少網友憤怒表示「那間幼稚園直接公佈」、「自私且無知的家長行為比疫情更可怕」、「真的不可取」，護師工會也寫下「歧視醫護及其子女對疫情沒幫助」，希望此狀況不要再次出現。