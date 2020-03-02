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日本國內8成新冠感染者未傳染他人　厚勞省：室內空氣流通會改善

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 ▲▼ 新冠肺炎,武漢肺炎,日本。（圖／路透）

▲日本已有962例確診。（圖／路透）

實習記者崔子柔／綜合報導

日本厚生勞動省大臣加藤勝信1日在記者會上表示，有8成的新冠肺炎（COVID-19）病患沒有傳染給別人，大部分感染者的基本傳染數是0到1，而傳染容易發生在空氣不通暢、人口密集與多人接觸的場所，造成感染擴大，平均的基本傳染數大約為2。

▲厚勞省昨日召開記者會。（圖／翻攝自推特／@rijingzhongwen）

根據日本經濟新聞報導，厚生勞動省正在對健身房、自助餐廳、屋形遊艇、滑雪場的住宿設施、帳篷等小規模聚集性感染場所進行分析，認為通過頻繁通風換氣等措施能夠一定程度抑制傳染，並將曾去過高風險場所的人集中實施病毒檢測等措施，也會隨即公布容易引發感染的場所。

「基本傳染數」能顯示病毒傳染力的強弱，若數值不到1，傳染會自然平息。世界衛生組織（WHO）推估新冠病毒的基本傳染數為1.4至2.5，但日本專家會議分析結果顯示，日本國內大部分感染者傳染數值為0至1，而在空氣不留通的環境下感染擴大，平均基本傳染數值大約為2。

厚勞省提到，因醫療機構可能是高風險場所，疑似感染者在輕症期間應在家觀察，並公開「在家靜養8要點」的傳單，內容包括出現症狀的人和未出現症狀的人分房間住以及對公共區域進行消毒等。

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