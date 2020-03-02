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又是彰化139線！　騎士帥氣過彎失控撞車噴飛　網諷「真療癒」

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記者李忠憲／彰化報導

139線又發生車禍！19歲洪姓男子2日騎著帥氣的機車走彰化市139縣道，過彎時疑車速過快，衝到中線後自摔撞上對向汽車後，人車彈飛。洪男雖只受到輕傷，但網友看到影片都紛紛撻伐他，酸說「低能出來害人」、「看到這影片真療癒！」

▲▼機車騎士過彎自摔，撞上對向汽車彈飛，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

▲機車騎士（紅圈者）過彎自摔，撞上對向汽車彈飛，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

139縣道已成許多二輪族必走的道路，但也經常發生重大車禍意外，成為警方查緝重點路段，卻仍不減騎士來跑的熱情。臉書社團「花壇人俱樂部」有民眾上傳一段汽車行車紀錄器影片，影片中看到一名男子騎著機車走139線彰化市路段，到一處右彎道時，該車經突然往左偏移，在雙黃線時自摔滑到，撞上一輛小客車後，人車彈飛分離。男騎士跌坐在對向車道上，看似一臉錯愕，直擊的轎車駕駛嚇到操台語脫口說「哭爸」，一旁的女子也答腔說「再衝啊！」

▲▼機車騎士過彎自摔，撞上對向汽車彈飛，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

▲▼騎士彈飛倒地跌坐地上，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

▲▼機車騎士過彎自摔，撞上對向汽車彈飛，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

▲▼機車騎士過彎自摔，撞上對向汽車彈飛，所幸只受輕傷。（圖／翻攝臉書「花壇人俱樂部」）

網友看過影片，紛紛大罵洪男，有人說「139真的是犁田的最佳地方」、「低能出來害人」、「看到這影片真療癒！」、「紅車真倒楣」，也有人說，「看到這種騎車方式，就算再辦10次路祭，也不會有效果。」、「139最不缺的就是這種勇者！」

彰化警分局表示，經查該名機車騎士為19歲洪姓男子，幸運的只有四肢擦挫傷，但他自己的愛車與遭撞的紅色小客車都有嚴重毀損，將由雙方協商賠償事宜。

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