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消防員妻嘆「出了事，國家制度是這樣｣　高雄市消防局說話了

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▲▼消防局王宗展聯訪 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市消防局副局長王宗展。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

一場車禍撞出消防員出勤途中的安全問題，內政部長徐國勇29日出席鳳翔分隊小隊長馮永昌公祭時趕緊止血，下令2個星期內消防車後座安全帶要「安裝完畢」，但後續的撫卹、照顧眷屬即便有《公務人員撫卹法》存在，但申請過程中仍有一道「認定」的門檻，消防局副局長王宗展指出，目前先依《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》先給予家屬一定程度上的支持、應急度過這次的難關。

王宗展指出，2月13日晚間鳳翔分出隊消防車出勤途中遇車禍，造成小隊長馮永昌身亡，隊員賴統生前額撞碎，目前仍在長庚加護病房與死神搏鬥中，日前開刀後醫生態度樂觀，分隊長曾柏雄雙腿骨折，顏面撕裂商，目前已移往普通病房，另外受輕傷的郭峻嘉、芶玉錦皆已出院，不過對於賴的妻子日前曾質疑「只有募款，國家制度沒動」的說法，王宗展也說，目前可先申請公務人員慰問金，加上包含「警察及消防人員安全濟助基金設置管理要點」在內的4大基金先從優補助，其次賴若日後出院再進行撫卹認定即可，另馮永昌是否能入祀忠烈祠，王宗展則說目前已主動向內政部申請。

據了解，賴統生的妻子從車禍發生後，必須醫院、工作兩頭燒，加上又有5歲的幼子要照顧感到相當疲憊，幾乎每日都會在消防社團po文訴說點滴，希望外界繼續為賴統生加油打氣，目前最大的問題是，夫妻財務各自獨立，加上賴妻每月的薪資收入僅3萬元，難以支應龐大的醫藥費、生活費，希望制度面可以好好檢討，照顧到真正需要的人。

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