貨車遭龍捲風一掃撞民宅自小客　屋主花3萬修...求償敗訴！

▲蔡姓駕子駕駛自小貨車遇龍捲風翻覆，衝入路旁民宅，致屋主自小客車受損求償修理費用，法院以無過失判免賠 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

受僱於一家企業公司的蔡姓男子，2019年7月1日下午駕駛公司貨車行經屏東縣林邊鄉台1線時，遇到龍捲風自撞翻撞駛入路旁郭姓屋主住宅停車處，造成郭的車輛毀損，修理費用3萬多元，郭向蔡及所屬公司請求賠償支付該筆費用，法官以發生龍捲風，非蔡男丞偉所能預見，自難謂該事故發生有過失可言，駁回告訴。全案還可上訴。

判決書說，蔡男受僱於一家企業有限公司擔任送貨人員，於2019年7月1日15時20分許，駕駛公司小貨車，行經屏東縣林邊鄉台17線260公里990 公尺）處時，不慎發生交通事故，自撞翻車駛入郭男住宅的停車處，致郭自小客車毀損，修理費用3萬5千多元，向蔡及僱用公司求償。

蔡男及所屬公司表示，蔡當天送貨，沿屏東縣林邊鄉中山路中線行駛，看到前方有龍捲風，立刻停下來，停下來後沒多久被龍捲風吹翻肇事車輛才會撞到郭的汽車，自己沒有過失。

法官審理，以按損害賠償之債，要有損害的發生及有責任原因的事實，且二者間，有相當因果關係為成立要件；如人力所不能抗拒情形（例如颱風、龍捲風、地震、戰爭等），即任何人縱加以最嚴密注意，亦不能避免者，即無責任原因存在，自不負損害賠償責任。

案發時，根據警方提照片等資料，確實出現龍捲風；而郭男表示係蔡男欲強行通過才引發該事故；但法官調閱事故當時路口監視器，經屏東縣東港警分局回覆「因龍捲風災害因素，導致林邊鄉中正路與中山路口監視器損壞，故無法檢附監視器影像畫面。」，加上當庭勘驗原告提出手機內YOUTUBE影片，發現「龍捲風只有在路的左側，尚未經過道路，且道路上沒有看到蔡所駕駛車輛。」等語，無法證明原告上開主張為真實，因此無法歸責於蔡男，駁回告訴。

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