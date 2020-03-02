阿嬤煮晚餐「只有高麗菜餒！」孫女看呆飽到吐　擠雙下巴哭：剛決心減肥欸

▲阿嬤說晚餐只有煮高麗菜……嗯？怎麼好像看到疑似玉米的東西？（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

阿嬤說的話不能信！一位女網友日前貼文，說阿嬤在煮晚餐的時候跟她講「只有高麗菜，我煮高麗菜而已喔！」結果她一看秒傻眼，「是不是沒看到我的雙下巴啊！我才剛下定決心要減肥欸！」照片引起其他人共鳴，「孫子」、「孫女」們紛紛有感哀號，「阿嬤的一口是絕對不能相信的！」

這位女網友在《Dcard》貼文「阿嬤說只有高麗菜⋯⋯」文中表示，「阿嬤煮晚餐的時候跟我說『只有高麗菜捏，我煮高麗菜而已喔！』。」接著貼出一張照片，「然後，這是阿嬤說的……只有高麗菜的……晚餐……」只見阿嬤煮了一大鍋火鍋，除了高麗菜，還有豆皮、金針菇、玉米等配料，根本不像阿嬤說的「只有高麗菜」。

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▲等等！何止玉米，怎麼還有豆皮跟金針菇，不是只有高麗菜嗎？（圖／翻攝自Dcard）

原PO說自己吃到後來，已經飽到快吐了，結果阿嬤還說她吃太少、一直幫她夾菜，嘴上還語重心長的唸著「女生不能太瘦」，讓她忍不住直呼，「是不是沒看到我的雙下巴啊！我才剛下定決心要減肥欸……」

看到貼文和照片後，留言串中冒出許多孫子和孫女，紛紛表示有感，「有種瘦是阿嬤覺得你太瘦」、「什麼豆皮啦、玉米啦、金針菇啊～我都沒看到，我只看到高麗菜」、「高麗菜（廣義的）」、「從起床到阿嬤去睡覺，嘴巴從沒停止運動的孫子是我」、「有阿嬤的孩子像顆球。」

還有網友分享自己的故事，「我之前高中有一陣子很胖，然後後來瘦下來到5字頭，我外婆說我瘦到剩骨架……然後我現在胖了20幾公斤，她還一直說我太瘦……」、「阿嬤：『妳很胖，妳要減肥了。』5分鐘後，一樣是阿嬤：『這個蛋糕妳要不要吃？』阿嬤妳在跟我開玩笑嗎？」