搭車前量額溫38.4度！客運妹「我退票了」顧慮他人　網淚讚：妳是好的示範

▲現在搭客運也要量體溫才能上車。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

新冠病毒（COVlD-19）疫情延燒，許多國道客運業者提升防疫措施，若乘客有發燒狀況或不戴口罩，可表示拒載。一名女網友近日發文表示，她要搭客運前，櫃台小姐幫她量額溫，結果明明沒有半點不舒服，卻量出38.4度。最後她選擇退票，為了其他人的安全先回家，「希望大家都能將心比心，有發燒的可能就多注意些。」

這位女網友在《Dcard》貼文「客運量額溫」，說櫃台小姐在她上車前幫忙量了額溫，結果竟然高達38.4度，可是她沒有半點不舒服。櫃台小姐看到後，以為是額溫槍壞掉，拔掉電池重裝一次後，再量卻還是差不多溫度。櫃台小姐再把額溫槍拿來量自己跟司機，溫度卻顯示正常，代表原PO額溫真的就是超過標準37度。

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「就這樣，我前前後後被量了至少5次，車上乘客都死命的盯著我（其實有點可怕），最後，我退票了」。原PO直呼，雖然她所有的行程都要往後推，但為了大家的安全她選擇先回家。後來女網友回到家，再量體溫時就變回36度左右，讓他鬆了一口氣，幸好是虛驚一場。不過她最後也說「希望大家都能將心比心，有發燒的可能就多注意些。」

看到貼文後，就有網友忍不住讚賞原PO，「在現在這樣的狀況下，額溫可能是沒有辦法的辦法了，雖然可能造成誤差，但為了疫情控制也只能稍微忍耐一下了。委屈原po了，也很感謝妳做出很好的示範」、「謝謝妳很為大家著想，一堆自私的人一定吵說要上去。」

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