他剪指甲露幸福笑！親媽一眼神解壞笑：交女友了？　老司機狂讚

▲ 原PO在剪指甲時被媽媽質問「是不是交女友了」。（圖／取自Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

果然是親媽無誤！一名男網友尷尬發文，原來他在剪指甲時想到過幾天要跟女友見面，臉上便藏不住幸福的表情；不過與此同時，卻也被細膩的媽媽發現他交女友了，似乎還做出其他聯想，調侃他一波，讓他超想挖洞鑽。

「昨天晚上發生了一件尷尬的事。」一名男網友日前在Dcard上發文，他表示自己洗好澡後到客廳吹頭髮，順便修剪一下指甲，想到過兩天就要和女友見面，嘴角不自覺揚起一抹微笑。

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原PO說，自己當時是從中指和無名指先剪的，這時候餘光剛好瞄到在看電視的媽媽轉頭看了他幾眼，對方接著就問他「弟弟啊~你是不是交了女朋友？」

原PO心裡雖然知道媽媽應該已經知曉，卻還是想問對方是從哪一點看出來的。「你是我的兒子啊！」媽媽接著似乎還聯想到了什麼，投出直球提醒他「你安全措施記得做好，我要去睡了。」起身後還用有點邪惡的眼光要他把指甲掃乾淨。

▲ 原PO尷尬炸 。（圖／翻攝自Dcard）

「X！看妳的電視啦！注意人家剪指甲幹嘛啦吼！」原PO下秒還聽到老媽跟爸爸分享剛才的情況，令他尷尬到想一頭栽進土裡。

爆笑分享一曝光，老司機們紛紛邪笑發車，表示「媽媽應該是FBI」、「金手指，這個媽媽專業的」、「媽媽心想：傻孩子，你爸的中指跟無名指都是我在剪的」、「感覺是你的笑容出賣你了，跟指甲無關吧」、「怎麼那麼可愛啦」。

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