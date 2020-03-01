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男友不是拿iPhone...閨蜜私訊「看不起」　她傻爆眼！網：很多女生都這樣

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▲▼出門旅遊行程、拍照一支iPhone 11就搞定。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone象徵著特殊的身分與地位？（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

本站新聞〈用手機挑對象！女性友人嫌「拿安卓很丟臉」〉日前報導，有女網友對使用iPhone的男性有莫名憧憬，更視為挑選男友的首要條件。無獨有偶，近日也有人有著相同際遇，她本開心在社群平台貼出與男友的合照，沒想到換來友人一句鄙視，「可是他不是拿iPhone」。

女網友在Dcard貼文，表示偶爾會把跟男友相處、互動的照片貼上限時動態分享，某次就有位女性友人突然回訊息，語氣中帶著不屑，「你男友不是拿iPhoneㄟ（欸）！」她只覺得莫名其妙，手機品牌和交往理當沒什麼關連性，「所以勒？他對我很好ㄚ（阿）！」不料對方也只跳針似的回了句，「可是他不是拿iPhone」。

她本以為朋友只是在開玩笑，不料後來認真追問下去，才知道這是根深柢固的特殊價值觀。「你真的覺得一定要用iPhone嗎？」女性友人大方坦承她的觀念，「沒錯！至少剛開始就會有一樣的習慣」、「用同款手機比較快了解對方」、「至少有一個跟你相符的東西」。

女網友困惑了，「可是你前男友醜渣拿iPhone，還不是一樣劈腿？」友人則是不後悔，「至少他是拿iPhoneㄚ（阿）！ 」2人聊到這，她當下只覺得朋友沒救了，後來又告訴自己，反正價值觀不同就尊重，「只是沒想到世界上居然真的有這種人，而且還離我這麼近！」

男友不是拿iPhone...閨蜜私訊「看不起」（圖／翻攝Dcard）

男友不是拿iPhone...閨蜜私訊「看不起」（圖／翻攝Dcard）

▲女網友出示對話截圖佐證，文章內容是真實案例。（圖／翻攝Dcard）

文章貼出後，網友們是嘖嘖稱奇，「這種價值觀，身為女生的我都覺得可悲了」、「傻眼......腦袋到底裝什麼？要不要直接跟iphone結婚」、「這兩篇文直接刷新我的三觀，到底哪裡交來的朋友」、「用什麼手機已經變成擇偶條件的一環了嗎」、「一定是手拿iPhone，歡迎光臨my縫」、「有這種價值觀的人到底是人生過得多可悲」。

不過也有些網友質疑這是「創作文」，這種奇葩價值觀太不合理了；原po則貼出2張與女性友人的對話截圖，佐證文中遭遇都是真的。

此外，也有男網友分享身邊案例，「我阿姨、阿姨的女兒、我姐都是這種觀念，真的很傻眼」，該留言吸引超過2300人按讚表示認同，看來限時世界中非iPhone不交的女性或許比想像中還要多。

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