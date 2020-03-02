600考生受影響！航港局為防疫取消「3/14航海人員測驗」　因應辦法出爐

▲航港局宣布今年第1次航海人員測驗取消。（圖／航港局提供）

記者賴文萱／台北報導

因應新冠病毒（COVlD-19）疫情影響，交通部航港局今（2）日宣布取消原定14日至15日辦理之109年第1次航海人員測驗。

航港局表示，因行政院2月27日已宣布中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，另高雄市政府公告自2月22日起強制執行所屬機關暫停舉辦相關室內大型活動，為配合國家整體防疫作為，取消本次測驗。

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▲這次測驗地點其中之一為正修科技大學，但高雄市政府已公告暫停舉辦相關室內大型活動。（圖／翻攝自GoogleMap）

受影響應考人共計597人，測驗地點為新北市華夏科技大學及高雄市正修科技大學，航港局指出，後續將主動為應考人報名資格續用至109年第2次測驗（已公告自4月16日起報名，5月30至31日舉行測驗），無須再次報名及繳費。

航港局說，原應考人如無意願參加第2次測驗，將協助應考人辦理全額退費。考生也可隨時留意航港局全球資訊網（https://www.motcmpb.gov.tw/）及航海人員測驗專區（https://sdtportal.mtnet.gov.tw/MPBSDT/Portal/frame.htm）之相關訊息，以掌握最新測驗消息。