日本旅遊警示應升級？　蘇貞昌：尊重防疫中心判斷

記者袁茵／台北報導

面對台灣人最喜歡去的國家日本確診人數不斷攀升，加上有台人（案33）赴日旅遊確診，面對何時才會升級旅遊警示？行政院長蘇貞昌2日表示，對世界各國的疫情都有做精確掌握，如果該國疫情到達需要升級的程度，會隨時向國人進行例行報告，一定會用最科學防疫的角度保護國人同胞。





▲行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者周宸亘攝）

蘇貞昌2日視察防疫指揮中心，針對日本何時升級旅遊警示問題，他接受媒體聯訪時回應，「我們對於世界各國的疫情都做最精確掌握，疫情如果到達需要的時候，都會隨時向國人同胞做立即報告，並提出因應要求。」

蘇貞昌說，台灣疫情報告每天都最透明、最快速，也最沒有隱瞞，處理其他國家疫情也是用最科學、客觀需要來決定，每個國家都有最正確掌握，會用最防疫的角度來保護國人同胞，所以什麼時候、哪個國家要做哪個宣布，都要尊重防疫中心專家會議的判斷。

因應國際武漢肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利列旅遊疫情建議列第三級警告；日本、新加坡、伊朗列第二級警示；泰國列第一級注意。指揮中心將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

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