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學者點名剉著等！台大開學日動用行政人力「守各館舍監測體溫」

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▲▼台灣大學3/2早上開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫，並要求配戴口罩，入場時以酒精消毒雙手。另外所有來臺大洽公的訪客，都需填寫嚴重特殊傳染性肺炎健康關懷問卷。（圖／記者湯興漢攝）

▲台大開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，台大化學系副教授徐丞志日前表示，根據教育部停課標準估算，台大有3萬多名學生，台大要剉著等。台大今（2日）開學動用所有行政單位人力，在教學大樓、圖書館和餐廳等實施體溫監測，校內、外人士有發燒就不能進校園。

根據教育部公布各級學校停課準，不論學校人數多少，「只要有兩名學生或教職員被確診，學校就得停課。」日前因預測疫情爆發趨勢登上英國《經濟學人》的徐丞志說，同樣的算法對大學校而言，更容易達標，「台大、淡江、文化都剉著等！」。如台大有3萬多名學生，加上老師就有4萬人，佔全國人口數0.2％，若不幸新冠肺炎流感化，全台灣若有1000人感染並確診，照比例算起來台大就要準備停課了。

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▲▼台灣大學主任祕書孫效智。（圖／記者湯興漢攝）

▲孫效智表示，開學後來往人員多，提升防疫等級。（圖／記者湯興漢攝）

台大學選在今開學日召開防疫記者會說明，由校長管中閔擔任召集人、副校長羅清華為副召集人。台大表示，動用所有行政單位人力，在教學大樓、第一活動中心、圖書館和餐廳等人數最多的地方實施體溫監測，無論校內、外人士，只要有發燒就不能進入校園。

▲▼台灣大學保健中心主任程劭儀。（圖／記者湯興漢攝）

▲程劭儀說，醫學院學生實習規劃照往常。（圖／記者湯興漢攝）

外界關心台大這麼大要如何防疫？孫效智表示，開學後來往人員多，提升防疫等級，在各館舍都會強化進出管制，尤其教學大樓、體育館、餐廳和圖書館等人潮聚集館舍強化作為，如有額溫和熱像儀實施體溫監測。至於其他館舍，會採取夜間刷卡模式實施管制進出。不特定訪客則登記相關健康問券、量體溫。

保健中心主任程劭儀指出，校內、外人士體溫超過37.5度就拒絕入校，校園以最高標準因應，設立發燒篩檢、檢疫，不管有無旅遊史，有發燒基本上就不能進到校園。醫學院實習部分，程劭儀說，實習規劃照往常，且醫學院跟醫院是一起的，醫院防疫規模會更高。

▲▼台灣大學3/2早上開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫，並要求配戴口罩，入場時以酒精消毒雙手。另外所有來臺大洽公的訪客，都需填寫嚴重特殊傳染性肺炎健康關懷問卷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼所有到台大洽公的訪客，都需填寫嚴重特殊傳染性肺炎健康關懷問卷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台灣大學3/2早上開學為有效管控疫情多處管處入口將管制、量額溫，並要求配戴口罩，入場時以酒精消毒雙手。另外所有來臺大洽公的訪客，都需填寫嚴重特殊傳染性肺炎健康關懷問卷。（圖／記者湯興漢攝）

另外，台大學務長沈瓊表示，中港澳學生有978人，只有459人返台，都完成居家檢疫，但還有519人沒辦法入境。另外，目前還有約22名韓籍生在外縣市進行獨棟居家檢疫。強調不管外籍生有無入境，學生都會協助他們繼續學習，相關規定則一切從寬。

▲▼台灣大學學務長沈瓊桃。（圖／記者湯興漢攝）

▲沈瓊桃強調，針對無法入境的外籍生，相關規定都一切從寬。（圖／記者湯興漢攝）

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