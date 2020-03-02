台大抗煞醫籲「醫院感控要包含看護」　回憶17年前病患爆滿慘況

記者黃翊婷／綜合報導

台灣新冠肺炎（COVID-19）第32例確診的印尼籍看護目前仍在接受治療當中，但外界檢討聲浪不斷。台大醫院品質管理中心主任陳世英曾參與SARS防疫，他認為，不僅外籍看護需要進行感染控制，照服員和清潔人員同樣也是需要關注的重點環節之一。

▲台灣大部分醫院的防疫措施，都是依據2003年抗SARS經驗來規劃。（圖／記者張一中攝）

台灣目前已有40例確診病例，其中受到廣泛的討論的包含案32的印尼籍看護，由於她屬於非法移工，行蹤較難掌握，確定染病之後一度受到部分民眾抨擊；此外，北部某醫院日前爆出院內感染案例，共有1名清潔人員和3名醫護人員確診，再度掀起各界討論。

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17年前曾參與抗煞的台大醫院品質管理中心主任陳世英，接受《聯合報》採訪時提到，當年台大醫院就是因為疑似或確診的患者太多，導致院內感染，急診經過10天消毒才重新開放，但新冠病毒和SARS病毒不同，症狀不明顯也具有傳染力，所以按照傳統的公衛方式會比較難控制疫情，況且醫院內的感染控制本來就不能只著重醫護人員、病人以及家屬，還要包含看護、照服員以及負責清潔、傳送的外包人員，期望各家醫院能依照自身狀況擬出適合的管理方式，這樣才能有效防堵疫情。

▲民眾進出公共場所大多都需要測量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

知名醫護臉書粉絲專頁「MedPartner 美的好朋友」小編也曾在2月29日的PO文中呼籲，非法移工現象不是一、兩天的事，想要解決就要進行系統性的檢討，短期內加強取締只是治標不治本，而且傳染病不分貴賤貧富，每個人都有可能被傳染，把這些人逼到死路只會增加其他人的風險，「說要強力掃蕩的人請想想，如果真的強力掃蕩了，立刻就會出現一大堆缺乏看護的病人，護理師已經忙爆，不可能也不應該做看護工作，那這些病人怎麼辦？」

小編強調，防疫中心與醫院人員商討後，還是決定將重點放在陪病的安全與訓練，而不是合不合法，「我們很高興現在至少防疫團隊是有看到事情背後的脈絡，不是用膝反射的想法在決策事情」，至於處理非法移工看護一事，可以在疫情結束後進行更詳細的討論，這樣才能想出更有系統性的解決方式。