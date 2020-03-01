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全台首家「防疫旅館」！北市檢疫近千人　柯文哲宣布上線曝設備

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▲台北市長柯文哲出席二二八中樞紀念儀式。（圖／記者林敬旻攝）

▲柯文哲宣布全台首家防疫旅館上線。（資料照／記者林敬旻攝）

記者許力方／台北報導

「全台首家防疫旅館上線！」台北市長柯文哲1日晚間宣布，因應目前台北市需要居家檢疫的人數達到近千人，上周已有2家防疫旅館、共約40個房間可開始使用了，預估下周還會繼續增加。

柯文哲表示，目前台北市需要居家檢疫的人數約有上千位，包括中港澳韓的學生及警示地區返台的國人等，他們有居家檢疫的需要，但因家裡空間不足，或是在台灣根本沒有房子等因素，造成居家檢疫上的困難，必須尋覓住處。因此北市設立供「居家檢疫」使用的防疫旅館以符合居家檢疫者的需求。

旅館提供各式不同的「套餐式餐點」滿足防疫旅客的口味，食材也都是與小農級公益組織合作，不添加味精味素，配上蔬菜水果以兼顧住戶的營養需求；除此之外我們也提供「代丟垃圾服務」，讓防疫旅客足不出戶，也有賓至如歸的享受。

同時，防疫旅館內人員都會配戴醫療等級的口罩、手套，也會配置額溫槍及酒精消毒，只要額溫超過38度就會立即協助就醫，在服務旅客的同時，也做好檢疫防疫工作。由於武漢肺炎（新冠肺炎）是飛沫傳染，所以也不需擔心空調會傳染病毒。

柯文哲說，秉持「台北經驗，台灣實踐」的精神，市府將會擬出完整的「防疫旅館教戰手冊SOP」，可以提供給其他縣市，幫助他們設立防疫旅館。能完成這項前所未有的任務，要感謝觀光傳播局、衛生局、民政局、環保局、警察局同仁的努力，更感謝加入防疫旅館體系的業者挺身而出，讓防疫系統更加完備。「我們一同守護台灣、共度難關。」

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