影／避免移工成防疫破口…侯友宜：協助雇主安置、居家檢疫趴趴走就嚴辦

記者楊蕓／台北報導

新北市爆出外籍移工感染新冠肺炎，新北市長侯友宜1日急召仲介業者開會，下午受訪時表示，移工若出現症狀，新北市會協助雇主、仲介幫忙安置，避免群聚感染，他也嚴正要求仲介業者，移工居家檢疫只要趴趴走，就會採取集中管理，毫不客氣，並追究仲介業者責任。

▲侯友宜視察「配合『擴大五股都市計畫案』發布前試辦計畫之公有地活化利用及清整綠化成果」。（圖／記者楊蕓攝）

侯友宜表示，外籍移工感染新冠肺炎，政府防疫過程也許有疏漏，因此他要來做補位，第一，移工進來有發燒、咳嗽、呼吸症狀等，若雇主、仲介沒辦法安置，新北市會找適當場所協助安置，並由移工自行付費，避免群聚感染。

侯友宜也特別要求仲介業者，居家檢疫不可以趴趴走，否則就會採取集中檢疫管理，毫不客氣，並追究仲介業者，「如果有人故意隱匿，我一定嚴辦，我跟業者再三提醒，仲介業者也都願意在國家防疫期間配合。」

另一方面，侯友宜表示，移工要拿到台灣居留證、健保卡需要一段時間，這段期間政府沒配發口罩，他也會向中央反應，讓防疫不要有空窗期。

侯友宜也提到，目前他已找到三間「防疫旅館」，地方都不錯，風光明媚，也不是蠻遠，但不適合公布地點，他強調，「如果檢疫期間故意趴趴走，我來叫你付錢，還派警力24小時監看，這部分一定嚴格督促管理，這部分跟外籍移工不一樣，外籍是協助安置，但居家檢疫者故意趴趴走，就要集中管理。」