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北台明變天！鋒面、東北季風、準冷氣團接連報到　濕冷下探13度

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▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今明晴暖白天熱，明晚變天。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

受到溫暖的東南至偏南風影響，全台各地大多為多雲到晴的天氣，不過明晚鋒面、東北季風報到，北部、東北部變天有雨，下週三強度接近冷氣團的冷空氣南下，北台灣濕冷，北台灣低溫下探13度。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」撰稿指出，最新(28日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(29)日至明(1)日白天受暖氣團影響，各地晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；週日午後山區有局部短暫陣雨的機率。今明白天微熱早晚涼；西半部晨間及外島易起霧，亦不利空氣中汙染物的擴散，應注意路況及空氣品質。今日氣溫：北部15至30度、中部15至31度、南部17至32度、東部17至29度。

請繼續往下閱讀...

最新模式模擬顯示，明晚至下週一(2日)鋒面及東北季風影響，迎風面北部、東半部有局部雨，北台灣雲量增多，天氣轉冷；背風面影響不大。下週二(3日)有短暫空檔，迎風面降雨減緩、氣溫略回升。

最新模式模擬顯示，下週三、四(4、5日)另一波鋒面及冷空氣南下，氣溫雖未降得很低，但水氣很多，北台灣轉成整天「濕冷」(最低溫約在13度左右，白天最高溫亦僅在17度左右)的天氣。氣象局(公園路)的最低溫，約可降至15度(東北季風)或14度(大陸冷氣團)；在定義上雖屬不同分級，但整體上，帶來的「濕冷」感覺，已沒有多大差別，要注意保暖。下週五(6日)白天起天氣好轉、氣溫漸回升。

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