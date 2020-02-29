鋒面接力攪局！溫度一路降...北東低探「13°C轉濕冷」　下波強度逼近冷氣團

▲周日下半天開始變天。（圖／翻攝自中央氣象局）

記者許凱彰／台北報導

各地在228連假都是多雲到晴的好天氣。中央氣象局表示，3月1日（周日）下半天將有東北季風報到，也有鋒面會通過，北東地區變天轉雨，3月4日（周三）東北季風增強，中部以北低溫將探13°C，北東有雨，強度逼近冷氣團，最冷時間曝光。

氣象局預報員李孟軒提到，3月1日將有鋒面通過，天氣開始變化，下午過後北部、東半部會轉雨，東半部也會有較大雨勢，中南部則會有零星降雨，有下雨的北、東部高溫約25°C。

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▲下一波冷空氣強度直逼大陸冷氣團。（圖／記者林敬旻攝）

李孟軒對此指出，3月2日起東北季風增強，北、東部仍會下雨機會，北台灣高溫約19°C，低溫約15到18°C，週二稍微回暖。到了週三開始再度轉濕冷，此波冷空氣強度接近大陸冷氣團，中部以北下探13到15°C、南部與東部16到17°C，且迎風面北部、東半部都會下雨，3月5日（周四）夜晚到3月6日（週五）清晨是最冷的時段。

據了解，未來一周天氣的狀況不是很穩定，3月1日-2日（周日、一）受到東北季風、鋒面通過影響北東變天；3日（周二）東北季風稍稍被削弱，水氣減少，氣溫也會略為回升；4日-6日（周三-周五）會有另一波逼近大陸冷氣團等級的冷空氣南下，低溫將探13°C，降雨範圍不再只有北東地區，而是擴大至中南部山區有局部降雨。