LIVE／防疫中心升級！陳時中續任指揮官　蘇貞昌親自視察

記者陶本和／台北報導

為因應國際新冠肺炎疫情持續擴大，行政院長蘇貞昌日前宣布，將中央流行疫情指揮中心提升至一級開設，而衛福部長陳時中仍續任指揮官。對此，蘇貞昌2日上午更親自前往視察，也會接受媒體時事訪問。

面對源自中國武漢的新冠肺炎，持續在世界各國蔓延，日前府院高層會議中已討論將指揮中心提升至一級開設做討論；據了解，總統蔡英文在向指揮官陳時中尋求專業意見後，敲定升級；而蘇貞昌也在上週行政院會，直接宣佈此案。

不過，原本依照規定，一級開設指揮官將由行政院長擔任，不過這次由蔡英文站在以防疫專業為優先考量，並且在這段期間他的表現獲得社會各界高度肯定下，親自授意由陳時中續任指揮官。

指揮中心雖然一級開設，但陳時中仍維持原班人馬，但著重強化三大面向的工作，包括：橫向聯繫、中央與地方合作、醫院加強部署等。

在指揮中心一級開設之後，蘇貞昌於2日上午親自前往視察，關心升級之後，這幾天運作的狀況，以及各單位整合工作是否到位；同時，他也會在會前接受媒體時事訪問，「ETtoday新聞雲」屆時將全程直播，帶回最快的第一手訊息。

▼蘇貞昌日前視察中央防疫中心。（資料照／行政院提供）



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