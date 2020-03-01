影／日本「旅遊建議」何時提升？陳時中用「圖表」解析：尾巴翹得越高越危險

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1）日宣布提升伊朗旅遊建議到第三級（警告），外界也相當關注日本是否跟進提升？對此，指揮官陳時中指出，提升旅遊建議主要跟該國家案例數增加的速度和數量有關，根據圖表來看，「尾巴翹得越高越危險」，目前韓國、義大利和伊朗都是持續快速上升，因此接連提升旅遊疫情建議。

▲指揮中心表示，宣布旅遊疫情建議主要跟該國家案例數增加的速度和數量有關。（圖／指揮中心提供）*點圖可放大

請繼續往下閱讀...

陳時中說，伊朗近期新冠肺炎病例數及死亡病例快速增加，考量當地感染的風險提高，今日起提升伊朗旅遊疫情建議至第三級警告（Warning），提醒民眾非必要勿前往，此外，也同時宣布，自台灣時間3月2日零時起，14天內有該國旅遊史者（不含轉機），入境後需居家檢疫14天。

根據疫情資料顯示，伊朗確定病例數已達593例，43例死亡，為中國以外死亡病例數最多的國家，評估已有社區傳播，該國已輸出上百例病例至全球17國。

因應國際武漢肺炎疫情發展，指揮中心目前已將中國大陸（含港澳）、韓國、義大利、伊朗列為旅遊疫情建議第三級警告；日本、新加坡列第二級警示；泰國列第一級注意，指揮中心也將嚴密監控疫情變化，隨時調整防治策略及旅遊疫情建議等級。

▲伊朗升為第三級警示，避免至當地所有非必要旅遊。（圖／楊殿宏製）