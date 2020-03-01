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指揮中心：台灣新冠肺炎「案7、9和16解除隔離」

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▲▼(1400)疾管署記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲中央流行疫情指揮中心說明最新疫情狀況 。（圖／記者黃國霖攝）

記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（1日）宣布案7、9和16都已解處隔離。截至目前有40名確診（今日新增案40）、2059名排除，餘隔離檢驗中(25名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，共1名死亡、12名解除隔離。

▲▼3月1日全台檢驗累計案例。（圖／翻攝疾管署網站）

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▲今日有3名確診患者解隔離。（圖／翻攝疾管署網站）

指揮中心表示，昨天國內新增87例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,192個案，含40名確診（今日新增案40)、2,059名排除，餘隔離檢驗中(25名初驗陰性、其餘待檢驗)。確診個案中，1名死亡、12名解除隔離、其餘個案持續住院中，狀況穩定。

指揮中心表示，針對案27相關群聚事件，指揮中心截至目前已掌握接觸者820人，並採檢183人，其中5人陽性(案28至32)、177人陰性，其餘檢驗中。針對案34相關群聚，截至目前已掌握5名個案接觸者312人，並已採檢218人，其中192人陰性，其餘檢驗中。另鑽石公主號19名返台國人，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

▲▼3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

▲3月1日12時前全台累積確診數及國際確診數。（圖／翻攝疾管署網站）

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