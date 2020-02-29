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土耳其決定反擊敘利亞　安理會：只能推動政治化解危機

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▲關於敘利亞和土耳其之間的衝突，古特雷斯表示，唯一的解決方法是，推動政治進程化解危機。（圖／路透）

▲關於敘利亞和土耳其之間的衝突，古特雷斯表示唯一的解決方法是，推動政治進程化解危機。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

敘利亞政府軍於27日深夜時在西北部的伊德利卜省發動空襲，造成至少33名土耳其官兵喪命。對此，聯合國安全理事會召開緊急會議，古特雷斯（António Guterres）秘書長表示，如果不採取緊急行動，事態進一步升級的風險就會越來越大。

根據《聯合國新聞》報導，近日敘利亞政府軍在俄羅斯空軍的支持下，佔領了伊德利卜南部的大片村莊。對於敘利亞政府軍空襲，土耳其已經決定「以牙還牙」，計畫從空中和陸地進行攻擊；由於同時身為「北大西洋公約組織」的一國，土耳外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）已經和北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）商量對策。

The crisis in northwest Syria is taking a terrible toll on civilians.

Hundreds have been killed. Young children are freezing to death.

This man-made humanitarian nightmare for the long-suffering people of Syria must stop.

It must stop now.https://t.co/qIMzCHwvSj pic.twitter.com/j2mrCFCSYF

— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2020

據報導，聯合國警告，若在伊德利卜全面開戰可能會導致血流成河，基於人道主義勸各方停止攻擊，呼籲別攻擊人民。古特雷斯強調，關於敘利亞和土耳其的衝突，唯一的解決方法是，根據安理會第2254號決議，透過聯合國推動政治進程化解危機。

北大西洋公約組織簡稱北約，是歐洲及北美洲國家為實現防衛合作，共同建立的國際組織，是二戰後西方陣營軍事上實現戰略同盟的標誌，同時也是「馬歇爾計劃」在軍事領域的延伸和發展，且擁有大量核武器和常規部隊。

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