土耳其決定反擊敘利亞　安理會：只能推動政治化解危機

▲關於敘利亞和土耳其之間的衝突,古特雷斯表示唯一的解決方法是,推動政治進程化解危機。(圖/路透)



實習記者劉雪兒/綜合報導

敘利亞政府軍於27日深夜時在西北部的伊德利卜省發動空襲,造成至少33名土耳其官兵喪命。對此,聯合國安全理事會召開緊急會議,古特雷斯(António Guterres)秘書長表示,如果不採取緊急行動,事態進一步升級的風險就會越來越大。

根據《聯合國新聞》報導,近日敘利亞政府軍在俄羅斯空軍的支持下,佔領了伊德利卜南部的大片村莊。對於敘利亞政府軍空襲,土耳其已經決定「以牙還牙」,計畫從空中和陸地進行攻擊;由於同時身為「北大西洋公約組織」的一國,土耳外長恰武什奧盧(Mevlut Cavusoglu)已經和北約秘書長史托騰柏格(Jens Stoltenberg)商量對策。

The crisis in northwest Syria is taking a terrible toll on civilians.



Hundreds have been killed. Young children are freezing to death.



This man-made humanitarian nightmare for the long-suffering people of Syria must stop.



It must stop now.https://t.co/qIMzCHwvSj pic.twitter.com/j2mrCFCSYF

— António Guterres (@antonioguterres) February 21, 2020

據報導,聯合國警告,若在伊德利卜全面開戰可能會導致血流成河,基於人道主義勸各方停止攻擊,呼籲別攻擊人民。古特雷斯強調,關於敘利亞和土耳其的衝突,唯一的解決方法是,根據安理會第2254號決議,透過聯合國推動政治進程化解危機。

北大西洋公約組織簡稱北約,是歐洲及北美洲國家為實現防衛合作,共同建立的國際組織,是二戰後西方陣營軍事上實現戰略同盟的標誌,同時也是「馬歇爾計劃」在軍事領域的延伸和發展,且擁有大量核武器和常規部隊。