　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲馬斯克表示，F-35不會是無人機的對手 。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）

▲馬斯克表示，F-35不會是無人機的對手。（圖／取自免費圖庫Wikimedia commons）

實習記者劉雪兒／綜合報導

洛克希德馬丁（Lockheed Martin）是美國著名的軍火商，所製造F-35號稱是世上最先進的戰鬥機之一，更是美軍空戰的主力。近日，美國特斯拉和SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）表示，戰鬥機的時代已經結束，而無人機時代已來到，就算「F-35也不會是無人機的對手」(The F-35 would have no chance against it.)。

根據Business insider報導，《航空周刊》編輯李·哈德森（Lee Hudson）在推特提到，馬斯克在佛羅里達州舉行的美國空戰論壇中表示，應該有所謂的「挑戰者」來挑戰F-35。隨後，馬斯克則在PO文下補充，「這個挑戰者應該是一架遠端遙控的無人機，加上電腦能夠自主強化操作的情況下，F-35不會是無人機的對手。」

▲▼美國特斯拉和SpaceX CEO馬斯克（Elon Musk）表示，戰鬥機的時代已經結束，而無人機時代已來到，就算「F-35也不會是無人機的對手。（圖／翻攝自推特）

此外，馬斯克也表示，哪裏有無人機，哪裏就有未來，但這不是他特別去操控整個局面的，而是未來必定如此，因為戰鬥機的時代已經結束，無人機的時代已經到來。

值得一提的是，F-35作為美軍第五代多用途隱形戰機，主要用於前線支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務，可以說是世界最先進的戰鬥機之一。儘管如此，「邊飛邊改」的F-35問題甚多，在結構與武器方面存在13項嚴重缺陷，其中包括機炮無法瞄準、部分零件裂開等問題，至於軟體方面的問題則多達873項，令採購的各國對它仍有疑慮。

ET快訊
鋒面接力攪局！北東探「13°C轉濕冷」時間點出爐
米蘭時裝周回來2韓人確診！韓演藝圈掀風暴「這些藝人都有去」
衣櫃翻出笑臉內褲！桃園人夫傻了：這不是我的…女兒一句話他秒懂
尼克和Ashly婚禮突取消！「這很遺憾」2原因放棄
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

遭敘利亞空襲...土耳其4黨公開譴責「低級」　艾爾段避衝突急call普丁

美軍測試洛馬最新激光武器　成功擊落無人機！

美軍下令！曾赴太平洋軍艦　「在海上自主隔離14天」

共軍轟6戰機出現台灣西南海域　陸國防部：民進黨不要玩火

南韓確診增至2337例　美軍急下令「封鎖駐韓基地」

預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

土耳其決定反擊敘利亞　安理會：只能推動政治化解危機

快訊／美國與塔利班簽署和平協議　18年阿富汗戰爭邁出和平第一步

快訊／美國阿富汗聯合聲明：美軍14個月內全面撤出阿富汗

避免解放軍感染「新冠肺炎」？　大陸國防部宣布：暫緩大型演訓

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

尼克＆ASHLEY新婚臥房

預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

土耳其決定反擊敘利亞　安理會：只能推動政治化解危機

快訊／美國與塔利班簽署和平協議　18年阿富汗戰爭邁出和平第一步

快訊／美國阿富汗聯合聲明：美軍14個月內全面撤出阿富汗

避免解放軍感染「新冠肺炎」？　大陸國防部宣布：暫緩大型演訓

遭敘利亞空襲...土耳其4黨公開譴責「低級」　艾爾段避衝突急call普丁

「空中鴨嘴獸」蘇-34首席設計師過世　「暴力美學」還在敘利亞上空揚威

軍備局4兵工廠併入中科院！　19立委提案修法拚過關

天心放閃被酸「韓男不是都會外遇嗎」　釣出本人回應…網讚高EQ

多做多健康！科學證實：「停止壞壞」後…身心有6嚴重變化　更容易染病

女護士奔大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！　3歌迷確診…樂團成員回應身體狀況

孩子從溜滑梯丟石頭挨罵！新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？不然好兄弟丟的嗎

1235人滯留湖北！湖北台辦寫信喊話：你們的困難就是我們的困難

巴黎時裝周／LOEWE燈籠袖、陶瓷包翻玩古典　CELINE華麗搖滾風男女通吃

南韓公務員搭電梯「默默無言1分鐘」　還是感染新冠肺炎

苦苓挺洪慈庸任機要顧問！　曝「3關鍵」：她有這個身價

知名獸醫轟新口罩「變薄還變貴」：政府怎麼管理的　網友罵翻

院內感染初步原因出爐！接觸醫護隔離14天…醫師說話：疫情已進入下個階段

「張君雅小妹妹」現在變這樣！　比基尼曬「S型超有料身材」辣噴鼻血

軍武熱門新聞

快訊／美國與塔利班簽署和平協議

共軍又繞台　陸：民進黨不要玩火

馬斯克：戰鬥機時代已經結束！

快訊／美軍計畫14個月內撤出阿富汗

土耳其決定反擊　安理會：必須阻止！

新冠肺炎衝擊　大陸國防部：暫緩大型演訓

共軍機再闖我防空識別區　國軍警告

兵工廠併入中科院！立委提案拚過關

俄Su-34轟炸敘反抗軍　土耳其刺針飛彈還擊

土耳其4黨公開譴責敘利亞空襲「低級」

國軍寄發「動員召集預告書」

美軍下令：赴太平洋軍艦隔離14天

「空中鴨嘴獸」蘇-34設計師過世

美軍測試激光武器　成功擊落無人機

更多熱門

相關新聞

土耳其決定反擊　安理會：必須阻止！

土耳其決定反擊　安理會：必須阻止！

敘利亞政府軍於27日深夜時，在西北部的伊德利卜省發動空襲，造成至少33名土耳其官兵喪命。對此，聯合國安全理事會召開緊急會議，古特雷斯秘书长表示，如果不採取緊急行動，事態進一步升級的風險就會越來越大。

快訊／美國與塔利班簽署和平協議

快訊／美國與塔利班簽署和平協議

快訊／美軍計畫14個月內撤出阿富汗

快訊／美軍計畫14個月內撤出阿富汗

土耳其4黨公開譴責敘利亞空襲「低級」

土耳其4黨公開譴責敘利亞空襲「低級」

「空中鴨嘴獸」蘇-34設計師過世

「空中鴨嘴獸」蘇-34設計師過世

關鍵字：

F-35洛克希德馬丁Lockheed Martin無人機國際軍武馬斯克Elon Musk

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

米蘭時裝周回來2韓人確診！宋慧喬、IU都有去

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

戴活性碳口罩！班導扯下：不是醫療口罩

三總感染科醫坦言：疫情有點進入照護體系

2月初剛登記…尼克和Ashly婚禮突取消！

謝和弦、莉婭「拍完婚紗照了」：愛可以戰勝一切

北東探13°C轉濕冷　下波強度逼近冷氣團

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

疫情升級　醫師揭「關鍵10件事」

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面