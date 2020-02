預言「戰鬥機時代已經結束！」　馬斯克：無人機將打趴F-35

▲馬斯克表示,F-35不會是無人機的對手。(圖/取自免費圖庫Wikimedia commons)

實習記者劉雪兒/綜合報導

洛克希德馬丁(Lockheed Martin)是美國著名的軍火商,所製造F-35號稱是世上最先進的戰鬥機之一,更是美軍空戰的主力。近日,美國特斯拉和SpaceX CEO馬斯克(Elon Musk)表示,戰鬥機的時代已經結束,而無人機時代已來到,就算「F-35也不會是無人機的對手」(The F-35 would have no chance against it.)。

根據Business insider報導,《航空周刊》編輯李·哈德森(Lee Hudson)在推特提到,馬斯克在佛羅里達州舉行的美國空戰論壇中表示,應該有所謂的「挑戰者」來挑戰F-35。隨後,馬斯克則在PO文下補充,「這個挑戰者應該是一架遠端遙控的無人機,加上電腦能夠自主強化操作的情況下,F-35不會是無人機的對手。」

此外,馬斯克也表示,哪裏有無人機,哪裏就有未來,但這不是他特別去操控整個局面的,而是未來必定如此,因為戰鬥機的時代已經結束,無人機的時代已經到來。

值得一提的是,F-35作為美軍第五代多用途隱形戰機,主要用於前線支援、目標轟炸、防空截擊等多種任務,可以說是世界最先進的戰鬥機之一。儘管如此,「邊飛邊改」的F-35問題甚多,在結構與武器方面存在13項嚴重缺陷,其中包括機炮無法瞄準、部分零件裂開等問題,至於軟體方面的問題則多達873項,令採購的各國對它仍有疑慮。