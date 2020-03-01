金正恩「露臉」視察軍演　全場官員都戴口罩只有他沒在怕！

▲全場唯獨金正恩沒有戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

北韓領導人金正恩28日視察軍事演習，指導人民軍部隊聯合打擊訓練，對於部隊的訓練結果表示非常滿意。《朝中社》報導上附上一張照片，金正恩用望遠鏡觀看軍事演習的狀況，令人注目的是，後方至少10名以上的軍官都戴上口罩，唯獨金正恩沒有戴。

綜合外媒報導，北韓官方目前沒有通報任何新冠肺炎（COVID-19）病例，但已在全國範圍內加強預防措施，禁止旅客入境，暫停國際航班和列車，並將數百名外籍人士隔離，避免疫情傳入。南韓慶南大學教授金東燁表示，「金正恩的行動似乎是在向人民強調，他的陣營照常再維持經濟上的運轉，同時提升軍事士氣，也在證明他們不受疫情影響。」

曾有全球衛生官員指出，「北韓地理位置接近大陸，很容易就會被傳染，而北韓的醫療能力有限」，若發生感染很有可能導致國家淪陷。金正恩召開北韓執政黨朝鮮勞動黨政治會議，討論更嚴格執行「最高級防疫措施」，防止病毒傳播。

疫情持續燃燒，德國將撤回駐北韓大使館的官員，這也是疫情爆發以來，駐平壤的外國大使館首次暫時關閉。除此之外還限制外國駐平壤使館和國際機構職員，不准前往平壤市內，買食品時也只允許前往公館區域內的賣場。