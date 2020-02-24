搶快闖紅燈被攔查開單　騎士竟誣告警「開槍恐嚇」下場曝

▲鄭男不滿被開單，竟誣告警察盤查時對他恐嚇要開槍，遭判刑2月。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名鄭姓男子因搶快闖紅燈，被警察攔查開單，讓他不爽在心裡，隔日竟報案謊稱警察盤查他時，想對他開槍恐嚇！但台北地檢署經查發現，鄭男是憑空栽贓誣指，將他依誣告罪起訴。台北地院審結，判鄭男2月徒刑，可上訴。

判決指出，鄭男2019年3月12日晚間10時許，騎乘機車行經北市基隆路與汀洲路交叉口的永福橋下時，因闖越紅燈，被文山第二分局林姓警員攔查開罰單。鄭男因此心生不滿，隔日上午10時許至台北地檢署提告，誣指林姓警員於盤查時想持槍對他射擊，涉犯恐嚇危害安全罪。但檢方傳喚鄭男說明時，鄭男即承認是他誣告，想讓林姓警員受刑事處分，檢方最後依法起訴。

法官認為鄭男僅因遭員警開立罰單而心生不滿，竟對員警提出恐嚇的刑事告訴，是「虛耗偵查資源，漠視國家司法權的行使」，但審酌鄭男坦承犯行，態度尚可，也兼衡鄭男的犯罪動機、手段、所生危害程度、職業、家庭經濟狀況、智識程度等一切情狀，依誣告罪判他有期徒刑2月。

由於鄭男所犯的是最重本刑「7年以下」有期徒刑之罪，不符可易科罰金的規定，但本案是簡易判決案件，鄭男被判6月以下徒刑，符合易服社會勞動標準，因此鄭男可依法向執行檢察官聲請易服社會勞動。

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