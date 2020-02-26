獨／轎車遭對向車擊落半毀　路過阿婆看一眼飄走！通知到案大驚：為何是我？

▲1台轎車撞分隔島再飛撞對向車 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄市苓雅區四維路發生一起小客車擦撞分隔島後再撞上對向另一部小客車的意外，還好兩車的駕駛沒有受傷，只有受到驚嚇，而警方在追查肇事原因的時候，查看雙方車輛的行車記錄器畫面後，發現車禍當下有一名載送資源回收的阿婆騎機車經過，而且在車禍發生後還停下查看，然後就默默騎走，不過警方認為這名阿婆才是肇事主因，通知阿婆到案說明，阿婆幾乎是驚呆了！頻頻問「跟我有什麼關係？」

▲資源回收阿婆面對車禍在身旁發生，很淡定的看了一眼就離開 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起車禍就發生在苓雅區四維路與林森路口，25日大約上午九點三十五分，陳姓女子開車經過林森路的時候，車輛失控衝撞分隔島，然後再撞上對向由黃姓男子駕駛車輛，撞擊力道不小，所以雙方車輛受損嚴重，還好人員只有受到驚嚇。黃姓男子向《ETtoday新聞雲》記者表示：「我是先眼睛看到對方，然後就看到對方開車衝過來，我是幫她緩衝下來了，那個時候我下意識往右邊偏，才會造成整邊車邊，不然應該是正面車頭」。同時也說肇事對方有指控有另一名駕駛闖紅燈，不過黃姓男子表示自己沒有看到。

不過透過行車記錄器的畫面還原，就在車禍發生的當下，有一名載著資源回收的阿婆騎機車經過這個路口，當時還停下機車往車禍方向看了一下，隨後就默默飄走，對於車禍就發生在自己身邊不到幾公尺，表現得「非常淡定」，但是警方看過行車記錄器後發現，其實這名阿婆才是肇事主因，因為當時她騎車經過路口的時候是闖紅燈，所以陳姓女子當時是為了閃避阿婆才失控。

▲遭撞的對向車輛左前方跟左側車身受損嚴重 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲1台轎車撞分隔島再飛撞對向車 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲資源回收阿婆闖紅燈肇事，1台轎車撞分隔島再飛撞對向車 。（圖／記者吳奕靖攝）

阿婆到案之後一度很疑惑，問警方說：「跟我有什麼關係」，當場讓員警哭笑不得，不過透過行車記錄器畫面來講給阿婆聽，她才知道自己闖了大禍，相當驚訝害怕，還頻頻問：「這該怎麼辦」？員警只好安慰阿婆，還好人沒有受傷，不過也提醒她得要找對方道歉，同時詢問是否有和解意願。

▲行車記錄器畫面還原資源回收阿婆闖紅燈肇事 。（圖／記者吳奕靖攝）