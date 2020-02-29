女老師控他猥褻「一直套」　男稱「我有股癬」法官勘監視畫面：的確是在癢

▲侯姓男子日前被控在國小內抓下體猥褻女老師，事後他以自己患有股癬，動作是在搔癢為由獲判無罪。（圖／pixabay）

記者徐愷昕／台南報導

20歲侯姓男子遭控，日前在嘉義市一國小見一女老師單獨在教室內，竟上前假借詢問事情，趁機裸露自己「小弟弟」給女老師看。法院審理時，侯男以自身患有「股癬」所以會一直抓癢為由，強調自己事發當下是在搔癢舒緩不適，而非猥褻女老師。法官審結因罪證不足，判侯男無罪。仍可上訴。

據起訴書，侯男2019年5月8日下午4點半在嘉義一國小，見一女老師獨坐在教室內工作，竟上前假借詢問以前老師的名義，趁機裸露自己下體給女老師觀看，同時還做出不雅、公然猥褻等行為，嚇的女老師急呼救報警處理。

侯男法庭上稱，自己2013年7月開始被診斷出患有「股癬」，胯下會不時脫皮並感到搔癢，又2014年4月時再被診斷出「對磨疹」，致他胯下更經常容易疼痛及搔癢，對此他表示，事發當天動作是在抓癢而非猥褻。老師則證稱，當時確實有看到侯男撫摸下體，並做出以手套弄、抽動的動作，但當下因太過害怕只有看短暫1、2秒。

對此，法官認為女老師僅看一下，並無法確定侯男是否有脫下褲子、裸露生殖器的行為，又經勘驗國小走廊監視器畫面，可見侯男當日穿著運動短褲，進教室前在走廊行走時，就常出現左、右手交互輪流擺放（抓捏）生殖器及大腿內側的動作，可知侯男確實是因患有皮膚疾病所以摩擦大腿內側，而且只要摩擦幅度較大，確實容易讓人誤會是在套弄、抽動生殖器。

嘉義地院一審依罪證不足判侯男無罪；二審台南高院認為，依目前事證，仍難以認定侯男當下是在從事足以興奮或滿足性慾的猥褻行為，審結駁回上訴。全案仍可上訴。

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