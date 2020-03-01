疫情發燒避免群聚感染　台南學甲慈濟宮學甲香大遶境延期舉辦

▲台南學甲慈濟宮董事長王文宗，宣布4年一科的學甲香大遶境祭典決定延期舉辦。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

保生大帝台灣開基祖廟台南學甲慈濟宮，1日召開臨時董監事會，董事長王文宗表示，4年一科的「學甲香」刈香大遶境祭典，因應新冠肺炎疫情嚴峻，為避免產生群聚感染，影響信徒民眾身體健康，決議延期舉辦庚子年香科上白礁謁祖繞境祭典活動。

慈濟宮保生大帝信仰於明鄭時期隨著泉州移民渡海登台，正殿內奉祀著在清康熙年間，由福建泉郡白礁慈濟宮分香迎來的保生大帝神像，為宋代雕製的開基古祖廟神像，歷史價值非凡為全省大道公廟僅有者，因此終年香火鼎盛。

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每年農曆3月11日的「上白礁謁祖」是主要祭典活動，祭典隊伍由長達3公里的「蜈蚣陣」領頭，整個活動表達追懷先民渡海來台，而飲水思源的重大意義，因係隔海遙祭家鄉，故稱「上白礁」，每4年舉辦1次學甲刈香大遶境，被列為台南沿海南瀛5大香科之一的「學甲香」。

王文宗發出公告表示，尊崇保生大帝「慈悲濟世」與「悲天憫人」精神及配合「中央流行疫情指揮中心」政策，顧及民眾的健康，體恤防疫人員的辛勞，做好自我防疫工作共體時艱，為避免產生群聚感染而影響身體健康安全，決議延期舉辦庚子年香科上白礁謁祖繞境祭典活動。

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