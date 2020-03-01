　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

宮廟主委喝醉酒口吃！　猴急小弟「話聽一半」揮拳揍2警

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

台南市北區2警員開單取締遭痛毆，支援警力趕到時，動手群眾鳥獸散。（圖／報系資料照）

圖、文／CTWANT

台南市警方昨（28）日晚在文賢三街廟宇前執行違停開單勤務時，廟內群眾質疑警方找碴，導致2名員警遭到宮廟小弟圍毆受傷，事後，經過了解，事發主因竟然是因為小弟聽錯老大指令，痛毆員警的烏龍事件。

28日晚間，台南市員警獲報，位於文賢三街一家廟宇有汽車違停事件，前往執勤時卻被廟內群眾質疑警方找碴，當時，廟內傅姓主委情急下一時口吃斷斷續續喊「軋錄（台語）」，結果小弟聽成「軋撞」，立刻一擁而上揮拳襲警，葉姓巡佐與謝姓警員接連遭毆。警方陸續逮回動手的3名男子，分別依照妨害公務與傷害罪移送台南地檢署偵辦。

帶班的謝姓巡佐要求車主出示證件查驗身分，此舉引發廟方群眾不滿，質疑警方找碴，大聲呼喝「違規就讓你開單，為什麼還要查證件？」，惟警方本來就有查證身分權利，謝姓巡佐僅稱「看一下證件，開單後就走」。

在宮廟內的傅姓主委見狀，忍不住出言罵警「XX娘，軋錄（台語，譯：給他錄影之意）」，但傅姓主委說話斷斷續續，一旁23歲陳姓男子誤聽成老大下指令「軋撞」（揍他之意），立刻往葉姓巡佐臉上揮拳。

葉警突受襲擊，嘴巴中拳倒地。謝姓警員趕緊將動手的陳男往後拉，又遭另1名23歲陳姓男子、20歲歐姓男子按在地上輪流揮拳，不支跌倒，頭部被打好幾拳。

警方事後立刻出動快打部隊前往控制，帶回最先動手的陳男，依妨害公務與傷害罪嫌移送台南地檢署偵辦，再陸續傳喚另一位陳男、歐男前來應訊，三人都依妨害公務與傷害罪嫌送辦。

更多 CTWANT 報導
男星搭機「機場檢測37.4度」急送醫！　胸部CT檢驗結果曝光
怕床上爽死！D球女優情斷「72歲富豪尪」　再曝擇偶條件：先繳銀行對帳單
AV女王染毒入獄「爆肥百斤」出獄繼續拍片　宣布閃婚震驚粉絲

ET快訊
假結婚真退伍！4個月役男為「14天婚假」找同袍辦同性婚姻登記
7旬婦首例「復陽」！指揮中心研判「3可能性」：台灣個案有類似
首例「復陽」！鑽石公主號7旬婦日本2採陰「回台3採又確診」
退休婦接觸者採檢情形圖曝光　相關患者病人全移至他處治療
台灣新冠肺炎累計40例、1死亡！12人康復「可解除隔離」
伊朗「旅遊建議升第三級」　明天起從伊朗返台「居家檢疫」14天
「鑽石公主號」返台旅客1人確診　嚴密隔離中！
LIVE／台灣首起院內感染已「關閉病房」　指揮中心最新說明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

持7kg紅龍柱重擊薛禎國！「夜店殺警嫌」周譽騰落跑　今遭逮將發監關12年

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　1天13件！國安局假公文最誇張

「有硬塊」狂按下面…要女客解開內衣再揉胸！整復師二審改判有罪

宮廟主委喝醉酒口吃！　猴急小弟「話聽一半」揮拳揍2警

搭高鐵南下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際...家屬震驚不解

日籍男捷運偷拍短裙OL私密處　正義哥大聲斥喝勇揪色狼！

金錢糾紛互殺！　新竹男拿刀猛砍...遭「1顆子彈回敬」倒血泊慘死

模仿陳雷表演15年！「廖雷」挨告侵權…和解後再表演8次判賠44萬

自小客車違規左轉...小黃撞上噴飛對向車道！等紅燈黑車最倒楣

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」！他坦白：業績好一天賺800　警搜出50包潤滑液

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

快生了！懷孕浪浪自己找家安胎 他善心收留...瞬間當「現成阿公」

確診增5例！案34醫院接觸者中鏢　「護理人員染疫」陳時中：關閉病房

好嚇人！西施翻白眼短促呼叫... 臉紅喝醉酒？網：聲音像泡泡龍

228致詞口誤講成823、抗日案　韓國瑜否認後自拍影片道歉

尼克＆ASHLEY新婚臥房

持7kg紅龍柱重擊薛禎國！「夜店殺警嫌」周譽騰落跑　今遭逮將發監關12年

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　1天13件！國安局假公文最誇張

「有硬塊」狂按下面…要女客解開內衣再揉胸！整復師二審改判有罪

宮廟主委喝醉酒口吃！　猴急小弟「話聽一半」揮拳揍2警

搭高鐵南下左營　桃園女陳屍墾丁大灣岸際...家屬震驚不解

日籍男捷運偷拍短裙OL私密處　正義哥大聲斥喝勇揪色狼！

金錢糾紛互殺！　新竹男拿刀猛砍...遭「1顆子彈回敬」倒血泊慘死

模仿陳雷表演15年！「廖雷」挨告侵權…和解後再表演8次判賠44萬

自小客車違規左轉...小黃撞上噴飛對向車道！等紅燈黑車最倒楣

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」！他坦白：業績好一天賺800　警搜出50包潤滑液

持7kg紅龍柱重擊薛禎國！「夜店殺警嫌」周譽騰落跑　今遭逮將發監關12年

鰻苗捕撈期2月29日結束　新北農業局籲漁民注意勿違法

「民意代表跑攤沒必要」　陳時中：視訊探病是一個很好的手斷

新冠疫情衝擊三星營運　記憶體與面板台廠可望受惠轉單效益

新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　1天13件！國安局假公文最誇張

日職／王柏融3支1打擊率維持4成　火腿閉門戰勝歐力士　　

買茭白筍！一剝「底部被切光」傻眼：是要當花插？內行一看笑了...誤會超大

外交部：伊朗旅遊警示提升「紅色」　滯留旅客應儘速離境

日本「旅遊建議」何時提升？陳時中用「圖表」解析：尾巴翹得越高越危險

吳宗憲「等待奇蹟了」曝辛龍現況　劉真排隊等心臟：沒有特權！

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

社會熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

4辣妹藏家裡「壞一次1500元」

為錢反目　新竹男中彈倒血泊亡

少女沉迷手遊男友儲值點數換嘿咻

散布假消息「台灣疫情失控」…最高罰300萬

國道開內側車道車速91公里挨罰　法官認定龜速

不服取締違規停車徒手毆警3男送辦

妻日發200元生活費…他受不了離家！法官不准離婚

模仿陳雷表演挨告侵權　和解後又犯判賠44萬

假公文造謠　網：公文寫得太爛了

驚悚！重機騎士人車噴飛傷重不治

更多熱門

相關新聞

唐鳳引熱搜　日網友：我們都是70多歲老人

唐鳳引熱搜　日網友：我們都是70多歲老人

新冠肺炎（COVID-19）爆發後，除了大陸就連鄰近的韓國、日本都紛紛淪陷，其中日本也被列為疫情嚴重的國家之一，而日本媒體29日報導「IQ180の38歳天才大臣の対策」直指這場防疫戰中，數位政務委員唐鳳起了關鍵的作用。

吃屎哥再戰網紅　被K抱頭求饒罰喝尿

吃屎哥再戰網紅　被K抱頭求饒罰喝尿

篩檢從1天變4Hrs　昆陽實驗室建功

篩檢從1天變4Hrs　昆陽實驗室建功

假公文造謠　網：公文寫得太爛了

假公文造謠　網：公文寫得太爛了

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

周子瑜捐款給韓國！被大陸網友譙翻

關鍵字：

周刊王台南宮廟口吃

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

遭爆拒送便當到醫院　正忠排骨道歉了

印度13億人口「僅3中鏢全康復」　當地台灣人說話了

獸醫轟口罩變薄、變貴　網友罵翻

台中少婦全裸卡遮雨棚！12樓→4樓嚇壞人

曾之喬靠櫻花樹拍美照…突被辰亦儒環抱亂入！

尷尬！狼導「性侵未成年」奪大獎　台下走光光

謝和弦不買帳再嗆Keanna！

抗議台積電賤價強徵　台灣吊車大王放狠話

Keanna嗆謝和弦拍冥婚照！接調查局電話：屁股自己擦

命理師急呼：辛龍你錯了！

差1個月出獄父子團圓！遭6人私刑死

北部3護理師中鏢　專家憂「劉姓洗衣工」事件重現

經痛到爆！女長肌瘤　媽：我60歲月經「都乖乖來」　醫一聽傻了

玄彬最帥3大角色　一追就入坑！

女護士大阪朝聖「百人演唱會」感染新冠肺炎！3人同場確診

更多

最夯影音

更多
高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她

高三女「想考台大」困湖北求救！　母淚：孩子考這麼好...我害了她
老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

老濕姬嬤興奮開箱成人情趣用品　保險套竟當汽球「灌氣」嗨翻天

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

金旻載＆蘇珠妍《金師傅2》最萌CP　他羞親臉頰：我會成為更好的男朋友

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

蕭敬騰走心飆唱《純金打造》！　徐佳瑩著迷：那種撕心裂肺的愛

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面