疫情衝擊全球經濟難過！　「美聯儲降息概率升至100%」

▲美國銀行經濟學家警示客戶，全球經濟今年將增長2.8%，2009年以來最低水準，美股示意圖。（圖／路透社）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊，身為世界第二大經濟體的大陸，內外需市場大受衝擊，外界也預測今年GDP將下調5字頭，將影響全球產業鏈、資金鏈到世界各國。美國銀行的經濟學家也警示客戶，全球經濟今年將增長2.8%，是2009年以來最低水準。

▲市場對於3月份美聯儲降息的預期已經升至100%。（圖／路透社）

疫情蔓延全世界，對經濟的影響有所加深，各國是否採取寬鬆政策提振經濟？美聯儲將於3月17日-18日舉行今年第二次議息會議。目前，CME美聯儲觀察工具顯示，市場對於3月份美聯儲降息的預期已經升至100%，其中94.9%的概率將降50個基點至1.0%-1.25%，5.1%的概率將降25個基點。

回歸大陸經濟面，將嚴重衝擊全世界。「外國有機構預計一季度全球GDP將減少0.8%，影響可能比SARS更嚴重」2月6日，知名諮詢機構IHS Markit發佈最新報告，2003年SARS期間，大陸是世界第六大經濟體，僅占世界GDP的4.2%，對全球衝擊比較小。如今大陸是世界第二大經濟體，占世界GDP的16.3%，大陸經濟放緩的影響將波及全球。

▲疫情衝擊大陸經濟，牽連世界製造業供應鏈。（圖／路透）

其中，影響最深的就是製造業。大陸製造業是全球製造業供應鏈的樞紐，占全球的比重從1990年的2.7%增至2010年的19.8%，之後連續多年穩居世界第一。有機構測算顯示，2019年大陸製造業占全球製造業總產出的比重已經提到30.9%。根據歐洲委員會的推算，大陸製造業生產每減少100億美元，世界其他各國的生產及銷售就被拉低67億美元。事實上，美國2月製造業PMI已經出現下降並低於預期，「預計2月大陸PMI的大幅下降或將拖累全球PMI。」