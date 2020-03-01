富爸爸阿里巴巴也難救！　疫情衝擊「百程旅遊宣布倒閉」

▲疫情衝擊，「簽證龍頭」之稱的北京百程旅遊先放假，之後宣布公司倒閉。（圖／翻攝 百度圖片）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊大陸旅遊行業，根據大陸媒體報導，有「簽證龍頭」之稱的北京百程國際旅遊股份有限公司，成為業內第一個倒下的知名旅遊企業，連富爸爸阿里巴巴都救不了。

根據報導指出，百程旅遊先發給員工放假信，原本3月1日復工變成公司倒閉。最新的發布公告內容指出，《關於公司決定關閉公司啟動清算準備的通知》，內容表示受疫情影響，資金不能維持公司繼續運轉，公司將進行全面善後優先處理人員薪資問題，請員工提前做好自謀出路的準備。目前值班客服留守熱線和網上兩個管道，幫助乘客處理退款、退訂。

▲疫情衝擊，「簽證龍頭」之稱的北京百程成為大陸旅遊業第一個倒閉公司。（圖／翻攝 百度圖片）

百程旅行原名「佰程旅行網」，成立於2000年8月，該公司創始人、董事長是曾松，曾創建大陸出境遊三大批發商之一的「華遠國旅」。總部設立在北京，上海、廣州、深圳、成都、瀋陽、武漢設立六個分公司。根據公開信息顯示，2014年3月，百程旅遊獲得富爸爸阿里巴巴、寬帶資本2000萬美元B輪投資。2018年中報披露的信息，阿里創投仍為公司第二大股東，持股16.47%。

▲武漢1月23日封城前，北京百程旅遊在微博宣傳。（圖／翻攝 百度圖片）

百程旅遊主要倒閉原因，該公司業務需要大量的資金支援，百程使用融資、貸款等手段獲取現金流，出境游業務好的時候，現金可以不斷流轉，在疫情衝擊下，出境遊需求停擺，債務壓垮了現金鏈條。即使有富爸爸阿里巴巴光環，百程旅遊成為大陸旅遊業第一間。