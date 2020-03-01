「健康不戴口罩已不合時宜」　藍委：7天2片夠用？採檢能量應達一天2500人

▲蔣萬安。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

新冠肺炎疫情出現院內感染，立法院國民黨團1日召開記者會，書記長蔣萬安呼籲政府思考「健康的人不用戴口罩」是否已不合時宜、針對未來大型活動訂定群聚活動規範準則、易群聚感染的國軍納入防疫考量，規劃輕、重症患者分流的診療流程等；首席副書記長林奕華則認為國內採檢能量一天1200位仍太少，應提升到2500人，此外，在校園防疫部分，則希望兒童口罩能考慮從7天4片增加至5片。

蔣萬安表示，台灣出現院內感染是很大警訊，代表病毒量較高的傳播者可能出現，韓國、武漢市的疫情爆發，都是從院內感染開始，如果不謹慎處理，疫情可能擴大。

蔣萬安指出，越來越多醫師及專家出面呼籲，「健康的人不用戴口罩」的說法可能已經不合時宜，請政府重新思考，口罩配戴政策是否有調整的空間，目前實名制成人7天領兩枚口罩，國人是否夠用？如果沒有辦法增加的情況下，有沒有其他替代的方案？

蔣萬安表示，有不少民眾向他反應，例如：演唱會、進香團、溫泉大眾池、健身房、團體運動課程等人群可能的聚集處，要如何判斷是否安全？需要政府按疫情及社區感染的嚴重程度，訂定出群聚活動的規範準則，不論活動性質，只有疫情影響的考量。

此外，蔣萬安提醒，國軍部隊也容易群聚感染，新冠肺炎疫情變化快速，國軍健康攸關國安，中央、疫情中心也必須將國軍納入整體防疫考量。他也建議政府規劃輕、重症患者分流的診療流程、同時訂出基層診所面對新冠病毒處理的SOP。

林奕華表示，醫院分流管理要開始落實，基層診所碰到疑似案例如何轉診，縣市有無應對專責醫院，中央必須趕快規劃。此外，目前採檢能量一天只有1200人，但每個人都要經過三次採檢才能確定陰性，現在採檢量太少，中央有希望趕緊做相關訓練，達到一天2500人，這部分要加快腳步。

林奕華表示，政府宣導通風地方不用口罩，但若在通風的室內如學校教室，是否健康同學可以不用口罩，「這兩天好多家長打來擔心，是真的不用嗎？」林奕華建議，未成年兒童目前7天4片口罩，有沒有可能增加到5片？針對慢性病患者、65歲以上長者，7天2片口罩的保護是否夠？希望政府多考量。