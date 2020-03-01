中國成功創製非洲豬瘟疫苗！　農科院：對家豬有良好的有效性

▲ 非洲豬瘟疫情於2018年開始在大陸蔓延。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

困擾中國大陸兩年多的非洲豬瘟疫情，今（1日）傳來好消息！據中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所最新發表的研究論文，內容提到，據研究，一珠人工缺失七個基因的非洲豬瘟弱毒活疫苗，對家豬具有良好的安全性和有效性。

論文指稱，基因缺失減毒活疫苗，被認為是非洲豬瘟疫苗最有希望的研發技術策略。因此，該機構研究人員以中國第一株非洲豬瘟病毒分離株「Pig/HLJ/2018」為骨架，利用同源重組技術構建一系列，具有不同基因缺失的重組病毒。

▲非洲豬瘟與新冠肺炎，對大陸整體經濟帶來風險與挑戰，前者導致豬肉價格大幅上漲。（圖／記者周宸亘攝）

透過在豬體內進行的系統的致病力、免疫原性和免疫保護性試驗，研究遴選出一株具有7個基因缺失的病毒（HLJ/18-7GD）符合弱毒活疫苗安全性標準，可對非洲豬瘟強毒的致死性攻擊提供有效免疫保護。

研究團隊還證明，該疫苗株可在SPF豬原代骨髓細胞高效培養，也就是說，一頭健康仔豬的原代細胞，能製備出至少20萬頭份的疫苗，「完全具備大規模生產條件。」

論文強調，該疫苗是目前最具實現產業化應用前景的疫苗，將為中國大陸及有關國家非洲豬瘟疫情的有效防控提供重要技術手段。目前，已經獲得大陸國家重點研發計劃「生物安全關鍵技術」點專項，以及黑龍江省應用技術研究與開發計劃的支持。

▲非洲豬瘟病毒不同基因缺失候選疫苗的構建示意圖。（圖／取自中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所網站）

論文稱，該疫苗對懷孕母豬也具有良好的安全性，在懷孕的早期、中期及晚期注射疫苗都不能造成流產現象，免疫後分娩的仔豬健仔率與未免疫對照組沒有區別。

進入2020年，除了新冠肺炎疫情在大陸爆發外，在此之前，非洲豬瘟是前兩年困擾大陸經濟的主要風險之一。該疫病是由非洲豬瘟病毒（ASFV）引起的一種急性、烈性、高度接觸性，在豬隻間傳播的傳染病，發病率和致死率可高達100%，對全球養豬業造成嚴重影響。

非洲豬瘟從2018年8月開始，在中國大陸大規模流行，到2019年8月底，中國的生豬存欄量下降了約40%，2020年一月，大陸生豬價格年增率超過100%。

該研究論文由中國農業科學院哈爾濱獸醫研究所，在SCIENCE CHINA Life Sciences（《中國科學：生命科學》英文版）上，進行線上發表。題為｜A seven-gene-deleted African swine fever virus is safe and effective as a live attenuated vaccine in pigs 。」



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